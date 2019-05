Captan de nueva cuenta bruma y contaminación en la CDMX desde drone

Santiago Arau, fotógrafo y director mexicano que se ha dedicado a la toma de fotografías aéreas de la Ciudad, captó a la capital envuelta en la contaminación de nueva cuenta.

A través de redes sociales, Arau publicó un video, cuya duración es de sólo nueve segundos, en el que se aprecia a los edificios de la Ciudad de México envueltos en humo.

"La contaminación no cede. Hoy, a las 11:30 am", escribió el fotógrafo en su publicación, la cual contenía el material audiovisual y cuya reproducción fue autorizada a EL UNIVERSAL. Hasta las 14:00 horas, dicho tuit posee 419 retweets y 669 "me gusta".

Anteriormente, el fotógrafo mexicano también captó la "nata de contaminación" que predominaba en la capital del país con ayuda de un drone.