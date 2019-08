Captan en video a alpinistas en el cráter del Popocatépetl

En un video difundido en redes sociales se observa que un grupo de entre 11 o 12 alpinistas se encuentran en el cráter del volcán Popocatépetl, aun cuando está emitiendo gases, lo que provocó molestias entre cibernautas y autoridades por el peligro al que se expusieron.

Las imágenes, que duran dos minutos, muestran cuando una fumarola sale de la "boca" de la Montaña que humea, nombre en náhuatl del Popocatépetl, mientras varios de los hombres suben por una de las paredes del cráter.

El hombre que grabó el video con su celular captó el momento en que otros siete montañistas ya ascendieron al cráter y esperan a que sus compañeros hagan lo mismo. El video difundido en redes no tiene registro de cuándo se hizo el ascenso de los alpinistas.

Cibernautas criticaron a los hombres que subieron a la cima del Coloso de Anáhuac porque no sólo pusieron en peligro su vida, sino también la de los grupos de rescate que tendrían que subir para ayudarlos si algo les hubiera ocurrido.

Pablo Obregón, alpinista mexicano que ha ascendido varías veces el Popocatépetl, consideró que los montañistas que aparecen en las imágenes corrieron un riesgo mayor porque pudieron morir por la gran actividad que tenía Don Goyo al momento en que estuvieron en el cráter.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reiteró el exhorto a respetar el radio de restricción del coloso de 12 kilómetros, luego de que se difundió un video en el que, por tercera ocasión, en lo que va del año, varios alpinistas grabaron cuando ascendieron al cráter del Popocatépetl.

El titular de la dependencia, David E. León Romero, señaló que "subir al cráter de un volcán activo es una acción que no sólo pone en riesgo la vida de las personas que realizan ascensos al volcán de manera irresponsable, sino que compromete la integridad de los diferentes rescatistas que tendrían que ir en auxilio de quienes ingresan al área de restricción, así como recursos humanos y materiales del Estado mexicano".

A través de un comunicado, la CNPC explicó que el radio de protección fue establecido por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) en referencia al número de explosiones y exhalaciones del coloso.

Con frecuencia, éstas se acompañan de fragmentos balísticos incandescentes, expulsión de rocas con temperaturas superiores a los mil grados centígrados y de diferentes dimensiones que pueden superar con facilidad el tamaño de un automóvil, mismos que son lanzados dentro o fuera del cráter, alcanzando varios kilómetros de distancia, por lo que se exhorta a la población a respetar el radio de restricción y por ningún motivo acercarse al cráter.

La dependencia dijo que subir a un volcán activo no debe ser visto como un reto deportivo para los alpinistas, sino como una acción imprudencial.

