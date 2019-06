Captan en video a hombre arrastrando a perro desde su camioneta

Capitalinos captaron el momento en que un hombre arrastró a un perro mientras él iba a bordo de una camioneta tipo Grand Cherokee, hecho que fue publicado en redes sociales y que se viralizó.

De acuerdo con cibernautas, los hechos ocurrieron en la alcaldía de Tlalpan, en Circuito Fuentes del Pedregal.

En el material audiovisual difundido se percibe cómo dos mujeres interceptan al hombre, quien viene sentado en el asiento del copiloto junto con una mujer, quien conduce la camioneta.

"¿Por qué no vas caminando tú y lo subes a él (el perro) y tú vas corriendo atrás de la camioneta?", preguntó una de las mujeres que aparecen en el video.

Otra de ellas señaló que el can, que estaba atado con una correa a la mano del hombre, venía metiéndose entre las llantas del vehículo. "Desde allá te venimos viendo, y tú, riéndote cínicamente", dijo una de las mujeres.

Ante esto, el sujeto únicamente pidió a las mujeres retirarse. "No es su problema, es mi problema", dijo, antes de descender de su camioneta.