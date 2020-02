Captan en video asalto a gasolinera en Ecatepec

Varios hombres armados y encapuchados que viajaban en una camioneta asaltaron la mañana de este lunes una gasolinera y a los automovilistas que se encontraban cargando combustible o en espera de hacerlo, en Ecatepec.

Los sujetos llegaron a la estación ubicada sobre la avenida Recursos Hidráulicos, casi esquina con la calle Ciprés, en la colonia Ejidos de San Cristóbal, en una camioneta pick up de doble cabina, de la que descendieron con armas largas. Según un video que se difundió en redes sociales, los hombres se dirigieron a las otras bombas donde se encontraban otros automóviles para despojar de sus pertenencias a los conductores, así como a los empleados del establecimiento.

Uno de los hombres, que portaba un arma larga, sale del cuadro de la videocámara instalada en la propia estación que captó el hurto, al parecer para robar a otra persona que estaba en ese sitio o al mismo negocio, luego corre para subirse a la camioneta y huir con sus cómplices.

De acuerdo con las imágenes, el robo se registró a las 07:29 horas y en menos de un minuto lo perpetraron. No se reportó ningún herido durante el atraco. Las autoridades no han informado si esta es la primera vez que se presenta un asalto de este tipo, en el que participe un comando en esta zona del Valle de México.

