Captan en video golpiza a presunto asaltante en Naucalpan

La golpiza a un ladrón captada en video, no es el único caso, pues en Lomas de San Agustín, no hay presencia policiaca y la gente ha tenido que hacer justicia por propia mano, señalaron integrantes de la red vecinal de seguridad de esta colonia.

Un sujeto que presuntamente robó sus teléfonos celulares a dos jóvenes fue golpeado por una turba, el 5 de octubre en la calle San Valentín esquina avenida de Las Torres, en Lomas de San Agustín.

La golpiza fue captada en video y de observar cómo un grupo de más de 10 hombres rodean al presunto ladrón, lo patean e incluso por un momento lo voltean en el aire a golpes, mientras una mujer pide que lo dejen.

"¡Ya estuvo, ya estuvo!" clama el hombre en el suelo y los vecinos le responden "¡Ya estuvo ¿qué?!" y lo siguen pateando tirado en el piso.

En 19 colonias, entre las que está, Lomas de San Agustín sólo hay 5 o 6 policías por turno y con patrullas prácticamente sin gasolina, lo que ha hecho que no haya vigilancia, señalaron colonos que integran la red vecinal de seguridad de esta comunidad.

En Lomas de San Agustín, la gente ya se ha organizado con alarmas vecinales e incluso con silbatos, para responder y salir ante una emergencia, como sucedió también en viernes en la calle San Miguel cuando un hombre trató de ahorcar y robar a su ex pareja, fueron los vecinos quienes salieron a auxiliarla.

No obstante en estos casos debe ser la policía la que actúe, no los vecinos, señalaron habitantes de esta colonia.

EL UNIVERSAL solicitó versión sobre este hecho a autoridades municipales, pero no hubo respuesta.