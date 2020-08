Captura de "El Marro" dejaría camino libre a cártel rival en Guanajuato: Informe

Desde que le declaró la guerra en 2017, el grupo criminal Santa Rosa de Lima ha perdido presencia en la entidad frente a su acérrimo rival del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que con la captura de "El Marro" le quedó el camino libre para controlar las actividades ilícitas en Guanajuato, una entidad con alta actividad económica.

De acuerdo con la más reciente información de inteligencia recabada por la Marina Armada de México y el Ejército, a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, el CJNG tiene presencia hasta ahora en cinco municipios de la entidad, entre ellos León y Salamanca, y le disputa los que le quedan a Santa de Rosa de Lima: Cortazar Celaya, Apaseo el Grande y Apaseo el Alto, sin contar Villagrán y Juventino Rosas, sus principales bastiones.

Según la información, el cártel Jalisco Nueva Generación, encabezado por el michoacano Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", controla el corredor León, Silao, Guanajuato capital, Irapuato, Salamanca, de los cuales dos municipios (León y Salamanca) integran el llamado Triángulo de las Bermudas, de robo de combustible de los ductos de Pemex que atraviesan por esa zona del Bajío.

Sin embargo, dicha organización criminal no busca apoderarse del robo de combustible, hasta ahora, según lo dicho por el gerente de Seguridad, Monitoreo y Estrategia de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex), el general Manuel García Morcillo, el mes pasado.

"Del cártel de Jalisco Nueva Generación no hemos detectado que sea su actividad principal el robo de combustible, incluso en el estado de Guanajuato donde mantiene una disputa con el Cártel de Santa Rosa de Lima las actividades que lleva a cabo no han sido todavía el robo de combustible, una de las que se esté, consideramos, buscando apoderar", indicó.

Las autoridades tanto federales como estatales ligan al CJNG con venta de droga, secuestro y extorsión en los municipios de León, Silao, Guanajuato capital, Irapuato y Salamanca, con alta actividad económica y concentración de población.

De acuerdo con la información de inteligencia, el grupo criminal Santa Rosa de Lima buscó alianzas con "Los Viagras", que operan en Michoacán, y con el cártel de Sinaloa, para combatir al CJNG. La batalla entre ambos grupos ha colocado a Guanajuato en primer lugar en homicidios dolosos en el país, en números absolutos.

El origen de la organización criminal de Santa Rosa de Lima se remonta a 2014 cuando eran un grupo de "huachicoleros" encabezado por David Rogel Figueroa, "El Güero", quien era jefe de José Antonio Yépez, "El Marro".