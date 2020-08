Captura de 'El Marro', triunfo de combatir sin violencia: Padierna

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, aseguró que la detención de José Antonio Yépez "El Marro" es un triunfo de la estrategia de combatir al crimen sin violencia, con el desmantelamiento de las redes financieras del crimen e inteligencia.

Ante la captura del líder del Cartel de Santa Rosa de Lima, la diputada expresó que "hoy toca reconocer que la estrategia de la ´no violencia´ para hacer frente a la criminalidad, acompañada de acciones de inversión social y de inteligencia, pueden ser mucho más efectivas".

Esta acción no se centró en el uso de la fuerza ni de las armas para lograr capturarlo, la estrategia fue desde enero de 2019 desmantelar sus redes financieras, desarticular sus esquemas de robo de combustible, así como arrinconar al líder criminal y a sus operadores, además de debilitar la base social que lo apoyaba mediante la inversión en programas sociales y laborales para la población de la región del Bajío, aseguró.

Esto muestra que la estrategia de la "no violencia" es más efectiva si se acompaña de acciones de inversión social y de inteligencia, por lo que no cabe "festejar" ni "felicitar" porque las autoridades cumplan la ley.

En tanto, el coordinador de Morena en la Cámara, Mario Delgado, expresó en sus redes sociales que esa aprehensión muestra que el combate al crimen es en serio.