Capturan a cómplice en asesinato de candidato al salir de debate

El Fiscal del estado mexicano de Coahuila, Gerardo Márquez Guevera, anunció este lunes la captura de un cómplice del asesinato del candidato Fernando Purón Johnston ocurrido al salir de un debate en las elecciones del 2018.



Márquez informó que el detenido, identificado como Erick Arámbula Viveros, tiene una orden de aprehensión desde el 20 de junio del 2018 por haber auxiliado al autor material del asesinato contra Purón Johnston, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).



El sospechoso, acusado de homicidio calificado en complicidad, fue detenido este lunes en estado sureño de Guerrero y puesto a disposición de las autoridades de Coahuila por la policía militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.



Purón Johnston fue asesinado el 8 de junio del 2018 a las afueras de una universidad regional al finalizar un debate en el que participaba como candidato a diputado federal, convirtiéndose en uno de los 115 políticos asesinados de la contienda de aquél año.



De acuerdo con la información de las autoridades, Erick ayudó a su hermano Ignacio, quien finalmente jaló el gatillo, en el asesinato del exalcalde de Piedras Negras.



"Erick tuvo una complicidad previa, no fue el autor material. Es una de las personas que auxilia al autor material para que se realice el hecho de la privación de la vida. Acaba de ser entregado a las autoridades de Coahuila, expresó Márquez Guevara.



Erick Arámbula fue parte del equipo de equitación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y participó en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011.



Aunque se había informado de una recompensa de 10 millones de pesos (535,905 dólares), el fiscal manifestó que el tema permanece bajo reserva; aunque también atribuyó el hallazgo a los órganos de inteligencia de las Fiscalías de los diversos estados.



El asesino material no ha sido detenido, y el pasado 16 de enero, fue liberado una persona más que había sido señalada como cómplice; sin embargo, la Fiscalía no encontró relevancia en el caso, por lo que el juez lo puso en libertad.



Ignacio, alias el "Putrambula", se desempeñó como director de Seguridad Pública en Tenosique, en el sureño estado de Tabasco, y tiene más de 81 denuncias por delitos como homicidio, secuestro, tortura, y abuso de autoridad. E