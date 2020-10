Capturan a exguerrillero guatemalteco en México

El ex guerrillero César Macías López (Mazatenango, Guatemala 20 de marzo de 1942) fue entregado por el gobierno mexicano a las autoridades guatemaltecas, horas después de haber sido detenido en territorio nacional, acusado de homicidio e invasión de tierras.

La Fiscalía General de la República (FGR), Armada de México, Ejército y Policía Federal llegaron a la frontera Talismán (México)- El Carmen (Guatemala) con el detenido, quien contaba con una ficha roja de la Interpol, para ser entregarlo a las autoridades de Guatemala.

Un helicóptero de la Armada de México arribó hasta la Base Aérea Naval de Puerto Madero, en Tapachula, desde donde Macías López fue trasladado en vía terrestre hacia Talismán-El Carmen.

El viceministro de Gobernación de Guatemala, Henry Reyes, en representación del gobierno de su país, asistió a la entrega del exguerrillero, que en 1961 estudió derecho en la Universidad San Carlos, de Guatemala, y medicina en La Habana, en 1962

Julio César Macías Montes, como dice llamarse; o César Macías López, como asegura el gobierno guatemalteco que es su identidad; tiene 77 años de edad. Junto con militantes del Movimiento Revolucionario 13 de noviembre, fundó las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) en Guatemala, en 1963.

El comandante César Montes, como se le conoció en la insurgencia, fue jefe de la Guerrilla Edgar Ibarra y del Frente Guerrillero Oriental, en el departamento (estado) de Zacapa, entre 1964 y 1965.

En 1972, al mando de 15 hombres, ingresó desde territorio mexicano a la selva guatemalteca de Ixcán para fundar el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), donde permaneció hasta 1978.

"El 19 de enero de 1972, en la selva Lacandona del Ixcán mexicano, muy de madrugada, fueron llevados a la frontera las carabinas, pistolas y escopetas con las que se iniciarían las acciones", narra el ex insurgente en el libro Mi camino: La guerrilla, con un prólogo de Carlos Montemayor.

El viceministro de gobernación, Henry Reyes, dio a conocer que a César Montes se le buscaba por el homicidio de soldados en Petén y por usurpación agravada, por la invasión de tierras, aunque tiene "más procesos de investigación".

En las próximas horas Montes será puesto a disposición de un Juez, quien determinará su situación jurídica. Estaba en territorio mexicano de manera ilegal y fue detenido por la Policía Federal.

La madre de César Montes era originaria del municipio de Las Margaritas, Chiapas, población distante a 18 kilómetros de Comitán de Domínguez.

Hacia las 12:00 horas tiempo de Guatemala, el detenido permanecía en las instalaciones de Migración de Guatemala para partir, acompañado de la Policía Nacional Civil (PNC) y Ministerios Públicos de la Fiscalía General de la Nación (FGN), hacia la capital de ese país.