Capturan al "Milo", líder de delincuencia organizada

Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y otras autoridades arrestaron en el municipio Benito Juárez, Quintana Roo, a Remigio Valdez Lao, alias "Milo", coordinador operativo y financiero del grupo delictivo Mafia Cubano–Americana y objetivo prioritario.

El detenido de nacionalidad extranjera cuenta con orden de extradición a Estados Unidos por tráfico de personas y delincuencia organizada, también fue capturado Joseline García Biscaino, integrante del mismo grupo delictivo y le aseguraron 38 dosis de marihuana y una camioneta.

El gabinete de seguridad informó que derivado de trabajos de inteligencia e investigación para el seguimiento de organizaciones criminales, los efectivos ubicaron a Valdez Lao y a García Biscaino.

Durante un recorrido de supervisión en el fraccionamiento Residencial Arbolada del municipio Benito Juárez, los sujetos fueron detenidos y les hallaron marihuana y el vehículo. Junto con os asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras verificar su identidad, "Milo" fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México para continuar con el proceso de extradición. En este operativo también participaron integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del estado. Las instituciones que integran el gabinete de seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales para detener a generadores de violencia, incluidos aquellos requeridos por autoridades internacionales.