Cárcel, a simuladores del outsourcing

Ciudad de México.- El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, dijo que conforme a la nueva ley, las empresas que adquieran servicios derivados de "outsourcing ilegal" pueden ser investigadas por delincuencia organizada y sancionadas hasta con 20 años de cárcel con la ley en la materia que entró en vigor este año.

Durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, el funcionario de Hacienda dijo que con la nueva normatividad se busca erradicar el "outsourcing ilegal".

"Lo que se busca es erradicar el outsourcing ilegal. Y es precisamente a través de la reforma que se aprobó y que entró en vigor en este año donde podemos ver los riesgos que tienen, tanto los contribuyentes que contratan el servicio de outsourcing como las empresas que prestan este servicio", dijo.

"Es decir, constituyen diversas cantidades de empresas cuyo único objeto es no pagar las cuotas de seguridad social, no pagar cuotas del IMSS, no pagar cuotas del Infonavit y minimizar la carga tributaria o desaparecer cualquier relación laboral que pudiera haber", resaltó.