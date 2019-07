Cárdenas: Se vulnera el orden democrático

Ciudad de México.- El líder de izquierda Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano afirmó que hacer creer que la población de Baja California pidió ampliar el mandato del próximo gobernador, Jaime Bonilla (Morena), de dos a cinco años, "ofende la inteligencia de cualquier mexicano", por lo que pidió a partidos y legisladores oponerse a la medida, que atenta contra la Constitución y la República.

De concretarse esa disposición ampliada "sí sería un precedente grave para que cualquier Legislatura estatal o federal pudiera cambiar los términos de vigencia del mandato que podría recibir cualquier funcionario electo", afirmó el ingeniero, y reconoció que esta reforma lesiona la constitucionalidad, rompiendo el orden republicano.

En entrevista, Cárdenas declinó, sin embargo, opinar sobre si esta reforma local forma parte de un proyecto de Morena o, incluso, del gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, para en un futuro impulsar ese tipo de cambio y ampliación de mandato a nivel federal.

"Quiero esperar a ver qué sucede con este caso particular (...) mientras no sucedan las cosas en sí, no podemos saber si queda precedente o no queda precedente", expuso.

"No le pido nada a nadie, sino que cada quien actúe conforme a su conciencia", declaró. "Invito al Senado a que revise si tienen facultades constitucionales para hacerlo, e invito a quienes tengan capacidad legal, pues a que presenten todas las inconformidades que puedan presentarse en torno a este asunto, porque hay una gran discusión sobre la inconstitucionalidad de la medida y espero que se le dé seguimiento y al final de cuentas se eche abajo esta reforma".