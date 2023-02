Cárdenas señala en libro la necesidad de cambiar estrategia de combate al narcotráfico

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL). - En su más reciente libro, el tres veces candidato presencial Cuauhtémoc Cárdenas señaló que hace falta una mejor planeación de inteligencia y capacidades para combatir al narcotráfico, porque de seguir como hasta ahora, no se acabará el problema.

En la presentación de su obra "Por una democracia progresista. Debatir el presente para un mejor futuro", manifestó que en México existe una muy seria diferencia social, crecimiento económico escaso, falta de un sistema de seguridad social y una reforma fiscal, aunado a la violencia e inseguridad que prevalece en casi todo el país.

"Vemos que el narcotráfico no deja de crear muchísimos problemas en todo el país. Si se sigue haciendo lo mismo, no vamos a resolver el problema", expresó.

Apuntó que se requiere consultar a especialistas que digan qué está sucediendo en las distintas partes del país y cómo se puede combatir mejor a la delincuencia.

"Nos hacen falta una mejor inteligencia y capacidad para investigar cómo se mueven los grupos delincuenciales", apuntó.

El ingeniero destacó la urgencia de construir un respaldo político y social, por lo que dijo que el objetivo es invitarlos al debate, con el reconocimiento y respeto de las diferencias.

Expuso que el libro tiene la pretensión de hacer una revisión rápida sobre cuáles han sido las contribuciones que desde hace poco las de dos siglos ha tenido la democracia en México.

Por su parte, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Janine Otálora, sostuvo que no puede existir democracia política mientras no haya democracia económica.

Como señala el libro escrito por Cuauhtémoc Cárdenas, dijo que para una democracia progresista deje conformarse una mayoría política y social que impulse y dé sustento a las necesidades.

Entre éstas enlistó una reforma y equidad fiscal, fortaleza de las instituciones electorales, condiciones laborales óptimas, respeto y no violencia hacia las mujeres, multiculturalidad, reconstrucción de la banca, políticas energéticas progresistas, recuperación de las capacidades productivas del campo, educación, entre otras.

Además, reconoció la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas, y confió en que siga siendo un punto de encuentro para los mexicanos.

"Es un hombre que siempre se ha distinguido por su compromiso democrático, su valentía y prudencia. Siempre ha sido congruente entre su decir y su actuar, cualidad escasa hoy en día y que hace mucha falta", expresó.

En tanto, el magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata expuso que el libro representa una ideología política clara y constante del excandidato presidencial, cuya tesis es que la revolución mexicana es un proceso vivo e inacabado, que su propósito sigue siendo la edificación de una amplia y perdurable democracia en México.

En el libro, apuntó, también se mencionan las fases de declive, desmantelamiento institucional y retroceso neoliberal.

Señaló que Cuauhtémoc Cárdenas "tiene la rara virtud, quizá rarísima, de tener una total congruencia ideológica".