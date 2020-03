Caribe Mexicano sin alerta de viaje y sin coronavirus

Al asegurar que "no hay razón", ni alerta para evitar viajar al Caribe Mexicano, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) informó este miércoles al sector turístico las acciones preventivas y las recomendaciones estratégicas de comunicación tomadas en la entidad, de cara al brote de coronavirus Covid19.

A través de una conferencia digital (webinar), el director general del CPTQ, Darío Flota Ocampo; el asesor del gobierno de Quintana Roo, Rubén Olmos, y Josh Shapiro, del Consejo, se dirigieron a 874 personas registradas, entre hoteleros, líneas de cruceros, tour operadores, agentes de viajes y asociaciones, consejeros de viaje y compañías de seguros con un mensaje central: "No hay registro de casos de Covid19 en el Caribe Mexicano".

"Actualmente no existen alertas o avisos que recomienden no viajar al Caribe Mexicano por parte de gobiernos extranjeros, incluyendo Estados Unidos de América, Canadá o el Reino Unido, por mencionar algunos.

"En Estados Unidos, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) no han emitido alerta o recomendado cambiar sus planes de viaje. México y el Caribe Mexicano mantienen su clasificación 'Verde-Nivel 1', que recomienda medidas de precaución normales", aseguró Flota Ocampo.

El CDC es uno de los principales centro de operaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y ha emitido una suerte de mapa global para los casos de Covid-19 y un aviso de salud para el viajero que indica a donde es mejor no viajar, de no ser necesario y a dónde hacerlo tomando precauciones.

En ese mapa México no tiene directriz adicional para viajeros, debido al bajo número de casos y riesgos relacionados con la nueva cepa del Coronavirus.

Por ejemplo, en el Nivel 3, de máximo riesgo, se encuentran países como China -en donde se detectó el primer brote y en donde se tienen 80 mil 304 casos confirmados y dos mil 946 muertes registradas- Corea, Irán e Italia, a donde se recomienda evitar los viajes que no sean esenciales.

En el Nivel 2, de Alerta, aparece Japón, en donde se recomienda mejorar las precauciones si se decide viajar; en el Nivel 1 la sugerencia en seguir las prácticas habituales.

"Actualmente el CDC no tiene aviso de salud de viaje para México. Los viajeros siempre deben evitar el contacto con personas enfermas y lavarse las manos a menudo, con agua y jabón durante al menos 20 segundos o usando desinfectante para manos a base de alcohol", se indica.

Estados Unidos y Canadá, principales mercados emisores de turistas a los destinos quintanarroenses, tienen registrados 91 casos de Covid19 y una decena de muertes. México cuenta con cinco casos -1 en Sinaloa; dos en la Ciudad de México; y 1 en Chiapas. No hay ninguna muerte. Quintana Roo no presenta un solo caso.

También se informó que, conforme al Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, el grupo de mayor riesgo es el de personas mayores de 60 años. Los pacientes de 10 a 39 años tienen las mismas posibilidades de morir con sólo .2% mientras que los de 40 a 49, tienen .4% de probabilidad.

Igualmente se invocó la postura del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que se reunirán en Cancún en abril de este año. A través de su presidenta, Gloria Guevara, se exhortó a gobiernos y autoridades de todo el mundo a no "reaccionar de manera exagerada, con medidas desproporcionadas", en un intento por controlar el coronavirus.

Guevara Manzo, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) durante el mandato de Felipe Calderón, recordó que México tiene experiencia para la contención de virus, al haber lidiado con la gripe H1N1.

Con estos antecedentes, el CPTQ llamó a la industria turística a reforzar el mensaje de que las y los viajeros pueden vacacionar en los destinos de Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Riviera Maya, Cozumel, Tulum, Bacalar, Puerto Morelos y Holbox, sin riesgos ni preocupaciones.

También se recomendó utilizar fuentes oficiales confiables para monitorear la evolución o involución del Covid19, tales como los Departamentos de Estado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el CDC que, hasta ahora, coinciden en que no hay alertas para desistir de viajar al Caribe Mexicano, ni razón para no visitar alguno de sus centros turísticos.

"El reto en Quintana Roo es evitar la desinformación y para mantener la confianza y fortalecer la comunicación al sector turístico a través de datos duros, reales y de fuentes oficiales para informar a quienes estén interesados en viajar a nuestros destinos turísticos, con un tono de confianza", afirmó Flota Ocampo, quien agregó que la Secretaría estatal de Salud intensifica sus esfuerzos para prevenir a la población ante cualquier posible contagio.