Carlos Aguiar exhorta a ciudadanos a dejar atrás riñas

Carlos Aguiar Retes, arzobispo de México, llamó a la unidad nacional y a que la sociedad, instituciones y el gobierno trabajen de la mano para alcanzar un país donde reine la paz y la fraternidad.

Al presidir la misa dominical en la Basílica de Guadalupe, el prelado aseguró que el verdadero mensaje del evangelio radica en la libertad, fraternidad, solidaridad y reconciliación, por lo que exhortó a los ciudadanos a dejar atrás riñas, divisiones y el encono para dar paso a una transformación que desemboque con la armonía y tranquilidad.

"No dejemos que el mal venza, venzamos el mal a fuerza de bien, trabajemos juntos y organizados por la paz y la vida, es trabajo en equipo, sólo así alcanzaremos a construir el país que todos necesitamos", comentó.

Al retomar los temas que los obispos trataron en la 108 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), celebrada la semana pasada, Aguiar Retes resaltó la necesidad de crear vínculos, sinergias y buenas relaciones con la comunidad, a fin de acabar con la violencia que sigue escalando en México.

"En nuestro comunicado, emitido al término de la Asamblea, manifestamos al pueblo católico la esperanza que tenemos por edificar una mejor nación, pero también ahondamos en las preocupaciones, la necesidad de fortalecer el respeto hacia la familia, porque es ahí donde se transmiten los primeros valores y donde se fomenta la no violencia".

Afirmó que la violencia provoca más pobreza, abandono e inseguridad, por lo que invitó a la feligresía a no caer en actos violentos, por muy pequeños que sean.

"La violencia surge desde los pequeños actos de agresión que toleramos en las relaciones humanas que tenemos, por eso les pido que rehagamos ese camino de buenas relaciones al interior de la familia, de las buenas relaciones de vecindad".