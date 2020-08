Carlos Ahumada suplica a AMLO por "justicia a secas"

Carlos Ahumada Kurtz pidió con "carácter de súplica" al presidente Andrés Manuel López Obrador "justicia a secas"; afirmó que no quiere ningún trato preferencial, luego de que ayer un juez argentino negó la extradición del empresario a México.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, consideró que ni el presidente ni el fiscal Alejandro Gertz Manero conocen la persecución que hay en su contra.

"Lo único que le quiero pedir de manera respetuosa y en carácter de súplica al señor presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, y al señor fiscal, Alejandro Gertz, les pido de favor justicia a secas. Les pido de favor que revisen mis casos, que vean que no hay nada, igual que el de mi esposa, que amerite esta persecución.

"No pido ningún trato preferencial, no pido ninguna situación especial. Como dice el señor presidente ´amor y paz, abrazos´, nada más. Es lo único que les quiero pedir, que nos dejen vivir en paz, no queremos seguir hablando, no queremos salir en los medios, que él se ocupe de los problemas realmente importantes que tiene México, y el señor fiscal también que se ocupe de lo realmente es importante; que si lo consideran pertinente y conveniente, que a los mandos medios les digan que actúen conforme a derecho y que dejen de perseguirnos".

Señaló que con la decisión del juez en Argentina se cancela la posibilidad de ser extraditado a México, pero no el proceso judicial que existe.

"Se cancela la posibilitad de ser extraditado a México, más no se cancela el ridículo proceso judicial que están siguiendo en México, el juez 12 de procesos federales, concretamente el licenciado Guillermo Francisco Urbina, que insiste en no declararse incompetente, le hemos promovido la petición de incompetencia y niega entrar a un asunto... definitivamente está cerrado, empecinado en no abordar ninguno de los asuntos hasta que, así nos ha contestado por escrito, hasta que sea extraditado, internado en el reclusorio oriente y después él decidirá que hacer conmigo, si es competente o incompetente", comentó.

Ahumada Kurtz dijo que hay mandos medios de la fiscalía que quieren quedar bien con sus jefes y que hay "una venganza".

"No entiendo por qué la insistencia de todos estos servidores, quiero pensar que López Obrador realmente no es rencoroso y que de esto no está enterado, así como el licenciado Alejandro Gertz porque no creo que ellos dos se vayan a exponer a un ridículo internacional", comentó.

La extradición fue solicitada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al gobierno de Argentina según una orden de aprehensión emitida en su contra desde el 23 de marzo de 2017 por defraudación fiscal equiparada por un millón 647 mil 236 pesos.