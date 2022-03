Carlos es dueño del primer "auto chocolate" legalizado en Reynosa

CIUDAD VICTORIA, Tamps., marzo 29 (EL UNIVERSAL).- Durante cuatro años Juan Carlos Hernández circuló por las calles de Reynosa a bordo de un auto americano o también llamado "auto chocolate", lo que le generaba temor pues sabía que su camioneta se encontraba de manera ilegal en la ciudad.

Sin embargo, la incertidumbre acabó para este joven ya que fue el primer ciudadano en legalizar su auto al amparo del programa del Registro Público Vehicular (REPUVE) que en Reynosa, inició con el registro de 15 unidades.

Juan Carlos, salió de la Oficina Fiscal de Reynosa, esbozando una enorme sonrisa y presumiendo las placas que habrá de lucir su camioneta Compass y por las cuales pagó 900 pesos más los 2 mil 500 pesos del trámite de registro.

---Legalizan 15 "autos chocolate" en el primer día

En Reynosa, durante el primer día de registro, se legalizaron un total de 15 vehículos que desde ahora podrán circular de manera legal no solo en Tamaulipas, sino en todo el país.

Edgar Palomo, director de Información del Sistema Estatal de Seguridad Pública, informó que el gobierno del Estado instaló tres módulos donde habrá de realizarse la regularización de autos conocidos como "chocolate", el primero en Reynosa, el segundo en Ciudad Victoria y el tercero en Tampico.

"Lo que tienen que hacer los dueños de estos autos es solicitar una cita en la página del Registro Publico Vehicular, deben contar con el Curp; el trámite es individual y a través de ella se hace una consulta a la base de datos de vehículos robados y recuperados de Canadá, Estados Unidos y México".

Posteriormente, dijo el funcionario, si el vehículo no tiene ningún inconveniente relacionado con un ilícito puede proceder a su regularización.

"El decreto establece que son vehículos de los modelos 2016, hacia atrás. Solamente es por cita la atención y deben traer el auto. Tenemos una coordinación permanente con la Secretaría de Finanzas para que todos los vehículos que acudan a la regularización sean emplacados y esto no termina hasta que sean colocadas las láminas para que los ciudadanos puedan circular en Tamaulipas y en cualquier parte del país".

---Trámite también puede ser presencial

Destacó que todos los vehículos son verificados en su número de serie, se hace una inspección y se programan citas cada 15 minutos.

"Al acudir a los módulos deben presentar impreso el comprobante de cita, el título de propiedad del vehículo, el comprobante de domicilio del dueño del auto, así como su identificación oficial".

Edgar Palomo expresó que el pago por el tramite es de 2 mil 500 pesos y que en el caso de unidades modelo 2001 a 2016 el pago por concepto de placas es de mil 550 pesos y de autos 2000 hacia atrás, el costo es de 900 pesos.

---Atenderán a 35 contribuyentes al día

Raúl López, titular de la Oficina Fiscal en Reynosa, informó que se podrá atender diariamente a 35 contribuyentes ya que por cuestión de tiempo, el sistema no da para más.

"En la ventanilla de Repuve, es la capacidad que se tiene ya que atiende por medio de citas. Ya con el acta de nacimiento del auto, digámoslo así, con el registro de estos vehículos, pasan a la Oficina Fiscal donde tenemos una ventanilla especial para que no hagan filas y paguen lo correspondiente a sus placas".

Raúl López dijo, que el costo por emplacamiento, es mucho mejor al que se hace por el emplacado de un vehículo fronterizo o nacional. Es un valor que se especificó para éste programa.

"Es importante destacar que los autos salen con placas de nacionalización, es decir, que podrán circular en todo el territorio mexicano sin problema. Es un programa que tiene fecha de vencimiento al mes de septiembre, pero son tantos los vehículos, que tal vez se van a abrir más módulos".