Carlos Manuel Merino, gobernador de Tabasco, da positivo a Covid-19

El gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos dio positivo a Covid-19, por lo que se suma a la lista de funcionarios estatales y municipales que en los últimos días se han tenido que aislar al contagiarse con este virus.

A través de sus redes sociales, el mandatario tabasqueño, llamó a los ciudadanos a no bajar la guardia y seguir cuidando ante el incremento de casos positivos de la Covid-19, afirmando que se encuentra estable y seguirá al frente de la administración desde su casa.

"Con una solicitud muy respetuosa, para que se sigan cuidando con las medidas sanitarias y así evitar mayores contagios, les informo que me he hecho la prueba y soy positivo a COVID 19", señaló.

Y además agregó: "Me siento bien, pero continuaré mis actividades y pendiente de todos los temas en total aislamiento. Seguiré atento a las actividades del equipo de trabajo del @GobTab".

--Más funcionarios de Tabasco con Covid-19

Hasta el momento, han dado positivo al virus del SARS-CoV-2, Luis Guillermo San Denis Alvarado, delegado de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE); Jessyca Mayo, directora del Instituto de la Juventud y el Deporte (INJUDET); Enrique Priego Oropeza, presidente del Tribunal Superior de Justicia; Armando Padilla Herrera, director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS); Miguel Ángel Contreras Verdugo, director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE); María Esther Zapata Zapata, alcaldesa de Cárdenas; Julissa Riveroll, directora de la Policía Estatal de Caminos (PEC); Laura Patricia Ávalos Magaña, diputada local y Alma Rosa Espadas Hernández, alcaldesa de Teapa.