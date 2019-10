Carlos Slim hacía trampa con cobros por minuto, acusa diputado

El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Óscar González Yáñez, acusó de "hacer trampas" al empresario Carlos Slim porque en el 2004, con su compañía de telefonía, cobraba a los mexicanos las llamadas por minuto y no por segundo.

Al participar en el Parlamento Abierto para analizar la minuta para castigar la emisión de facturas falsas, que se va a aprobar la próxima semana, Óscar González Yáñez dijo que él presentó una iniciativa para que el cobro fuera por segundo y no por minuto y gracias a esto, Slim dejó de ganar 300 millones al día.

"Logramos hacer a uno de los hombres más ricos del mundo, aquí en nuestro querido México, y nos hacía trampa muy tradicional, porque es un asunto que yo lo pelee durante 10-15 años, por eso me acuerdo muy bien es una iniciativa que presenté en el 2004, por eso me acuerdo muy bien cuando fui legislador, la forma de cobrar la telefonía celular del señor Carlos Slim, por un segundo nos cobrara un minuto, nos hacía redondeo por un segundo y nos cobraba un minuto, hasta que logramos que la medida de cobro deba de ser el segundo y no el minuto", dijo el petista.

Además, explicó que por eso se tienen que hacer este tipo de reformas, como la de castigar con delincuencia organizada la emisión de facturas falsas, por la clase de empresarios que tiene México.

"Yo creo que le molestó bastante, no creo que yo sea de su simpatía, cosa que no me tiene así como muy preocupado, pero dejó de ganar por la forma de cobrar 300 millones de pesos al día, al día. Esa es la clase de empresarios que tiene nuestro país, y por eso, entonces tenemos que hacer esta clase de leyes, a mí en lo particular coincido con todas las intervenciones que se hicieron aquí, no me gustan", dijo.

Aseguró que si no se ponen este tipo de medidas no se van a encontrar a los contribuyentes responsables.

González Yáñez causó polémica en agosto pasado por su propuesta de querer regular a los medios de comunicación.