Carlos Slim tiene voluntad para rehabilitar la L12

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el empresario Carlos Slim tiene la voluntad para participar en la rehabilitación de la Línea 12 del Metro sin "ir a pleitos legales" o solicitar recursos al gobierno federal. Esto luego de que una de sus empresas, CICSA, construyó el tramo elevado que colapsó entre la estación Olivos y Tezonco el pasado 3 de mayo y que cobró la vida de 26 personas.

En esa parte, la empresa DNV detectó que faltaban pernos y malas soldaduras. Por ello, el viernes pasado la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, planteó que el consorcio constructor participe en los costos de estos trabajos.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Ejecutivo dijo que la rehabilitación fue uno de los temas que se abordó el martes pasado en una reunión privada con Slim y Sheinbaum Pardo, en la cual él desempeñó el papel de "conciliador".

"Hay voluntad de parte de Carlos Slim y de todos, hay voluntad de ayudar y participar, eso lo celebro. No es: ´A ver, vámonos al pleito, nosotros sí hicimos bien la obra, aquí está la prueba, nos recibieron la obra, se llevaron a cabo dictámenes de distintas empresas, colegios, universidades, yo no tengo culpa y además ya me dieron la razón en el juzgado tal, en la instancia del Poder Judicial, luego yo no tengo nada que ver y vámonos al pleito, vámonos al litigio´.

"No está así la situación. Ellos no quieren eso y nosotros tampoco, queremos resolver el problema y celebro que haya esa voluntad", afirmó.