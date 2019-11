Caro Quintero consigue suspensión provisional contra extradición

Rafael Caro Quintero fundador del Cártel del Pacífico, consiguió una suspensión provisional contra su proceso de extradición, sin embargo, esto no significa que las autoridades no puedan detenerlo.

La juez Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México concedió la medida para que "las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran" y para que, de ser detenido, Caro Quintero no sea entregado en extradición a Estados Unidos.

En el amparo, el capo reclamó también la orden de reaprehensión emitida en su contra para que cumpla el resto de su condena, pues de los 40 años de prisión a los que fue sentenciado sólo cumplió 28.

Sin embargo, la juez indicó que la suspensión solicitada por Caro Quintero únicamente se refiere a la orden de extradición que requirió el gobierno de Estados Unidos, más no de la orden de captura que tiene en México.

Según el procedimiento, resta que un Tribunal Colegiado se pronuncie sobre la procedencia de su entrega a EU y de hacerlo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) podrá considerar dicha opinión jurídica y resolver si entrega o no al narcotraficante.

EU ofrece una recompensa de 20 millones por su captura, pues desde 1985 busca juzgarlo por el homicidio del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena, cometido en Guadalajara, Jalisco.