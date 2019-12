Caro Quintero frena su extradición

México.- El fundador del Cártel del Pacífico, Rafael Caro Quintero, logró frenar de nueva cuenta su extradición a Estados Unidos para que en caso de que sea localizado y detenido no pueda ser entregado a dicha nación, donde es buscado para juzgarlo por el homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena.

El titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en materia Penal, Julio Veredín Sena, concedió a quien fue considerado "el narco de narcos" la suspensión de plano.

"(...) para el efecto de que en caso de que sea detenido el directo quejoso, con motivo de una orden de detención con fines de extradición, esta no se ejecute, hasta en tanto se resuelva sobre el fondo del presente juicio..."

No obstante, antes de admitir a trámite la demanda, el juez apercibió al quejoso para que en un plazo de cinco días, desahogue una prevención que se indica en el acuerdo, en caso de no cumplir, igual que la vez anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. "(...) requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación.