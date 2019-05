Carta íntegra de la renuncia de Josefa González Blanco

La funcionaria dijo que "nadie debe tener privilegios y el beneficio de uno, así sea para cumplir sus funciones no puede estar por encima de la mayoría".



Lic Andrés Manuel López Obrador

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Presente.



Me dirijo respetuosamente a usted para reiterarle el agradecimiento por su confianza al darme la oportunidad de contribuir a la Cuarta Transformación desde la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Hemos dado los primeros pasos hacia una defensa y protección del medio ambiente que considere la integridad del territorio, la dignidad de las comunidades y el desarrollo social con igualdad al que aspiramos.

El día de ayer al iniciar una gira de trabajo, causé un retraso a los pasajeros que viajaban en el avión y a su tripulación. No hay justificación. La verdadera transformación de México exige total congruencia con los valores de equidad y justicia. Nadie debe tener privilegios y el beneficio de uno así sea para cumplir con sus funciones no puede estar por encima de la mayoría.

Estoy convencida que la transformación comienza por la convicción personal y la congruencia de nuestros actos. Los servidores públicos debemos ser los primeros en poner el ejemplo.

Es por ello que le presento mi renuncia al cargo de secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en congruencia con los mismos principios por los que he tenido la gran satisfacción de acompañarlo en esta transformación y de servir a México.



Atentamente

Josefa González Blanco Ortiz Mena