Cartas de esposo de Abril crean encono, afirman familiares

Enviar cartas para contar su versión de los hechos, es un intento, por parte de Juan Carlos García, de llamar la atención y confundir, señaló Javier Pérez Sagaón, hermano de Abril, ultimada a balazos el 25 de noviembre en la capital del país.

En entrevista para Notimex expresa"nosotros como familia estamos muy preocupados con el tema de los niños, pero también creemos que este tipo de cartas son su escaparate para tratar de justificar, o para crear un sentimiento de encono", dijo.

Ayer el ex esposo de la víctima hizo llegar un documento dirigido a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y a la procuradora Ernestina Godoy, con copia a un medio de comunicación, en la que niega "categóricamente" haber sido partícipe del feminicidio, perpetrado cuando la regia viajaba en un vehículo con sus hijos menores de edad.

La Interpol emitió una ficha roja para localizar a García, quien presuntamente se encontraría en California, Estados Unidos, por lo que Pérez estimó que la redacción pertenece a uno de sus abogados y no al principal sospechoso.

Sin embargo, el ex CEO de Amazon México no está siendo buscado por la muerte de su ex pareja, sino por incumplir las medidas cautelares que se le impusieron luego de su liberación de la prisión preventiva el 8 de noviembre.

Esta ya es la segunda ocasión en la que envía una declaración escrita a un medio de comunicación. La primera fue el 2 de diciembre en la que aseguró que la violencia en su matrimonio había sido bilateral, y acusó a su ex esposa de agredirlo con un arma punzocortante por la espalda.

"Creemos que esa carta no viene de él, viene de algún abogado o un medio que se las está escribiendo. Y si no es culpable, ¿por qué huyó? Una persona inocente no tiene que huir, él hubiera enfrentado esto y se hubiera puesto a disposición de la Procuraduría y no lo hizo.

"Es totalmente falso (que Abril lo hubiera agredido). Mi hermana era una persona muy apegada al apoyo, a la iglesia, tenía una excelente relación con sus hijos. Es un acto cobarde, lamentamos que se exprese así de una mujer", apuntó.

El hermano de Abril explicó que actualmente hay dos procesos paralelos para esclarecer los hechos, uno es sobre la tentativa de feminicidio y otra sobre el crimen consumado, y mencionó adicionalmente que la familia Pérez Sagaón está conforme con el trabajo de las autoridades hasta ahora.

"Van por buen camino, quisiéramos que fuera más rápido pero son pasos normales. No se ha determinado nada todavía hasta que se concluyan los procesos preparativos e integración de pruebas", detalló.

Abril, de 48 años, fue despedida por sus tres hijos en Monterrey, quienes viven con su familia materna. Luego del ataque contra su madre, recibieron un ofrecimiento formal de protección por parte del Gobierno Estatal de Nuevo León, y a decir de Javier, no han sido contactados por su padre.