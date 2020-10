Cártel del "H2", el grupo criminal protegido por Cienfuegos, según EU

El cártel del "H2" permaneció oculto al ojo público hasta la muerte de su líder Juan Francisco Patrón Sánchez "El H2", ocurrida el 10 de febrero de 2016. Hoy, la organización tiene nuevamente reflectores debido a la supuesta relación que tenía con el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

La organización derivó de lo que quedó del Cártel de los Beltrán Leyva y era natural opositora del Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La célula encabezada por "El H2" operaba principalmente en Nayarit y llegó a extenderse hasta Sinaloa de la mano de Los Mazatlecos, grupo controlado por Isidro Meza Flores, mejor conocido como "El Chapo Isidro".

Se dedicaba primordialmente al tráfico de cocaína aunque según el gobierno de Estados Unidos también producía y traficaba metanfetaminas, marihuana y heroína.

Durante algún tiempo el cártel operó sin problemas y en contuvernio con el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia.

EL UNIVERSAL informó que Veytia y Patrón Sánchez no sólo traficaban droga sino que también despojaban de casas y terrenos y todo lo que quisieran de los nayaritas.

Para 2015, Nayarit era controlado en su mayoría por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al punto en el que Veytia, como representante del gobierno estatal, y el gobierno federal comenzaron una ardua cacería contra los Beltrán Leyva, específicamente el Cártel del H2.

Lo que culminó aquel 10 de febrero de 2016 con el operativo de la Secretaría de Marina en la colonisa Lindavista en Tepic, Nayarit, en el que murió Patrón Sánchez y siete personas más.

En redes sociales fue difundido un video que muestra el momento en que un helicóptero UH-60M Blak Hawk de la Secretaría de Marina, abre fuego contra el inmueble en el que se encontraba "El H2".

Desde entonces, el grupo que se coronó como principal controlador del territorio nayarita fue el CJNG.

Para el año 2018, el exfiscal Veytia fue capturado en Estados Unidos y con esto se destapó la corrupción y actos de violencia cometidos durante el gobierno de Roberto Sandoval en Nayarit.

De acuerdo con las acusaciones que tiene el gobierno de Estados Unidos contra el ex titular de la Sedena, durante su administración (2012-2018), también utilizó su cargo en el gobierno federal para auxiliar al "Cártel H2".

Durante el sexenio pasado, el cártel tuvo numerosas células de distribución en Estados Unidos, que operaron en ciudades como Los Ángeles, Las Vegas, Ohio, Minnesota, Carolina del Norte y nueva York.

Además, según el gobierno estadounidense, en México el cártel traficó cientos de armas letales y cometió incontables actos de violencia como torturas y homicidios para protegerse contra los cárteles rivales, CJNG y el Cártel de Sinaloa.

La red de corrupción tejida por el "H2" escaló hasta el entonces titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos pues, de acuerdo con las pruebas obtenidas por el fiscal de Nueva York, fueron intervenidas las comunicaciones de un teléfono marca Blackberry en las que se revelaron que el exmando militar recibía pagos para apoyar al cártel en diferentes modos.

De este modo, supuestamente Cienfuegos se aseguraba de que los operativos militares no fueran contra el cártel del H2; dirigía operativos contra las organizaciones rivales a los Beltrán Leyva; ayudó a expandir el territorio del Cártel hasta Mazatlán y el resto de Sinaloa e incluso presentó a los líderes del H2 con otros funcionarios del gobierno mexicano que recibían sobornos para apoyar a la organización.