Cárteles asfixian a Salamanca

Ciudad de México.- El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima operan y se disputan el control del municipio de Salamanca, en el estado de Guanajuato.

Los intentos del segundo por recuperar el control del municipio llevaron al ataque del domingo, que costó la vida de 11 personas, consideraron especialistas.

A pesar de estar recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 14, desde 2020, José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, líder de Santa Rosa de Lima, ha logrado establecer alianzas con otros grupos criminales locales y líderes regionales del Cártel de Sinaloa desde 2018, y ha sabido aprovechar el embate de las fuerzas de seguridad federales para desarticular al Cártel Jalisco en la región.

No es una sospecha que El Marro opera desde prisión, en diciembre de 2025, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos castigó financieramente a los líderes de la organización y advirtió del poder que aún mantiene Yépez Ortíz.

Por su parte, el CJNG opera como "franquicia" a nombre de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho; pero tanto en Salamanca como en Irapuato y Silao, son líderes locales los que "pagan por la marca".

Las principales operaciones criminales del CJNG en esta región son el cobro de piso y el robo de combustible.

Históricamente, Santa Rosa de Lima controlaba el negocio, pero en el gobierno de Enrique Peña Nieto la desarticulación del grupo permitió que el CJNG se apoderara del negocio e impusiera una falsa paz que bajó los homicidios, fenómeno conocido como la pax narca, refirió David Saucedo, especialista en materia de seguridad.

La pugna entre ambos grupos ha llevado a que, desde 2018, la violencia en Salamanca haya escalado a niveles alarmantes.

"Detener al líder sin desarticular a la organización es una operación meramente cosmética que el gobierno mexicano ha privilegiado por encima de otras estrategias desde hace varios gobiernos. Aunque hoy extraditaran a El Marro a Estados Unidos, él ya tiene sustituto dentro de su cártel y lo tiene desde hace mucho tiempo", afirmó Víctor Hernández, especialista en seguridad de la Universidad Iberoamericana.