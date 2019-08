Casa de Zhenli Ye Gon se venderá pese amparo, asegura el SAE

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) informó que la casa del empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon será subastada el próximo domingo, a pesar de que éste solicitó un amparo para conservarla.

En un comunicado, el SAE aclaró que el inmueble ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec, y que tiene un precio de salida de 95 millones de pesos, está en abandono y por eso es posible su venta. Además, el amparo que solicitó Zhenli Ye Gon no ha sido admitido.

"Es importante mencionar que un bien antes de ser declarado en abandono, los propietarios tienen un plazo de 90 días para reclamar sus derechos, en este caso, venció el término legal y no se presentó ningún recurso jurídico para apelar el abandono", explicó la dependencia.

El SAE recordó que en el 2014 fue vendido otro inmueble en abandono del empresario; en esa ocasión se obtuvieron 181 millones de pesos por el bien ubicado en el Estado de México y no hubo ningún amparo de por medio para impedir esa venta.

"Es preciso aclarar que, el Gobierno de México actúa con apego al Estado de Derecho en los procesos comerciales de bienes muebles e inmuebles que se realizan a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes", concluyó la dependencia.