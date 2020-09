Casas de campaña del Frente Anti-AMLO están vacías (VIDEOS)

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Después de que el Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) instalara un plantón en el Centro de la Ciudad de México, algunas casas de campaña colocadas sobre la avenida Juárez se encontraban vacías.

En un video captado por El Universal la tarde del domingo, se muestra cómo una de las tiendas se encuentra vacía, incluso no se observan personas cerca de las casas de campaña puestas sobre sobre avenida Juárez, entre el Eje Central y la avenida Balderas.

A un día de que el Frente Nacional Anti-AMLO instalara un plantón en el Centro de la Ciudad de México, algunas casas de campaña colocadas se encontraban vacías #Video ?? Fernanda Martínez pic.twitter.com/S7T1HAI8HT — El Universal (@El_Universal_Mx) September 21, 2020

Los manifestantes que intentaron marchar desde el Monumento a la Revolución hacia el Zócalo capitalino este sábado, advirtieron que no se retirarían del lugar y aseguraron que podrían llegar más personas provenientes de Chihuahua y Chiapas.

Iván Mendoza, líder del movimiento en Jalisco, explicó en entrevista con El Universal que el plantón se quedará de manera indefinida.

Incluso en Twitter un video publicado por la usuaria Camila Martínez, muestra las tiendas de acampar vacías tras la lluvia registrada este domingo en la Ciudad de México.

En medio de la lluvia, se le ve a la usuaria levantando algunas de las casas de campaña para demostrar que fueron desocupadas por los manifestantes y dejadas sobre la Avenida Juárez.

"Dejaron sus tiendas de campaña y se fueron a dormir a sus casas", denuncia en el video.

AMLO garantiza libertad de manifestación. Durante su conferencia matutina de este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se garantizará la libertad de manifestación y no se molestará a los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) que mantienen un plantón en la Ciudad de México y pidió a sus dirigentes, "a los meros meros" a que se queden a dormir en el plantón y no se vayan a hoteles.

Desde el estado de Morelos, el Ejecutivo federal señaló que espera que este no sea un plantón efímero y de unos cuantos días y recordó que él en 2006, tras las elecciones de ese año en las que acusó que hubo un fraude electoral, mantuvo un largo plantón en la avenida Reforma.

"Ojalá y se queden un tiempo suficiente, que no sea nada más efímero, unos cuantos días, nosotros nos quedamos ahí varias veces, hasta más de un mes. No estoy llamando a que se vayan a acampar todos al Zócalo, pero es interesante que ellos vivan este proceso".

"Ya no es la protesta en carros, ahora que tomaron la decisión de bajarse y protestar y acampar que se queden ahí, que se queden todos, también los dirigentes a dormir ahí en las casas de campaña, que no se vayan a ir a los hoteles en la noche y que dejen nada más a la gente durmiendo, si no que se queden ahí los meros meros, los de arriba, los que encabezan este movimiento", dijo el mandatario.