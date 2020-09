Casas de campaña del plantón FRENAAA ya tienen nuevos dueños

En la esquina de la calle Artículo 123 y Balderas, un grupo de personas en situación de calle hacen uso de dos tiendas de campaña, las cuales fueron extraídas del campamento del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA).

Dichas tiendas les fueron entregadas por uno de los líderes de los grupos que hay en el plantón instalado desde Paseo de la Reforma hasta Eje Central, luego de un conato de riña el lunes por la noche, cuando los jóvenes comenzaban a desarmar las casas para llevárselas.

Por lo anterior, integrantes de FRENAAA los confrontaron pidiendo que dejaran las casas de campaña en su lugar ya que serían ocupadas más tarde, además de que ellos no cooperaron en su adquisición.

La discusión y los jaloneos duraron unos minutos y tuvieron que intervenir algunos de los elementos policiales que resguardan la manifestación, fue hasta que uno de los líderes de los grupos que hay en el plantón se las obsequió.

Esta tarde de martes, el plantón del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) fue sanitizado para prevenir contagios de Covid-19 entre sus integrantes, quienes permanecen en el Centro Histórico desde el 19 de septiembre.

Alrededor de las 13:30 horas un grupo de personas llegó al plantón, que se ubica en Avenida Juárez, para sanitizar el interior de las casas de campaña de los manifestantes y la calle donde se ubican.

"Esto es para beneficiar a la sociedad, a todos los que forman parte del movimiento para apoyar la causa", dijo Saturnino Díaz, quien labora en la empresa Dirsa y que encabezó el proceso de sanitización del plantón.

El hombre explicó que además de sanitizar el lugar se entregará a los inconformes un protocolo sanitario que, entre otras cosas, recomienda mantener la sana distancia entre las casas de campaña, no revolver los artículos personales y utilizar cubrebocas en todo momento.

"Siguiendo los protocolos que ya conocemos de manera general, así como el que les hacemos llegar nosotros, va a ser mucho más sencillo conservar una buena salud para todos", indicó Santurnino Díaz.

Durante este día el plantón de FRENAAA se ha mantenido en relativa calma, con menos movimiento y menos gritos que en días anteriores, aunque los manifestantes advierten que no se moverán del lugar hasta que el presidente López Obrador renuncie a su cargo.

Hasta ahora el plantón está conformado por mexicanos y mexicanas de al menos cinco estados de la República: Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Chihuahua y Estado de México.

Sin embargo, FRENAAA aún espera que en días posteriores más gente pueda llegar para reforzar el movimiento que hoy cumple cuatro días.