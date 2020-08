Casi 4 mil extranjeros fueron blanco de crímenes en México entre 2016 y 2020

A 10 años de la masacre de San Fernando, las condiciones de seguridad no han mejorado para los extranjeros que atraviesan nuestro país en busca de llegar a Estados Unidos.

De acuerdo con el Boletín de Estadísticas sobre Delitos Perpetrados en contra de Personas Migrantes de la Unidad de Política Migratoria, de la Secretaría de Gobernación, entre 2016 y 2020 al menos 3 mil 665 migrantes fueron víctimas de algún ilícito en territorio mexicano.

El robo, el secuestro, el tráfico ilícito, la trata de personas, la extorsión, la violencia sexual y el homicidio doloso o en grado de tentativa son los delitos que más padecen los migrantes.

Por su parte, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó, a través de la plataforma de transparencia, que entre 2012 y 2015 ocurrieron 961 casos de secuestro de extranjeros.

Es decir, si se suman los raptos registrados por el INM y los de la Unidad de Política Migratoria, se concluye que, luego de la masacre de San Fernando, al menos 4 mil 616 migrantes han sido víctimas de algún crimen.

"La población migrante sigue siendo un blanco fácil para la delincuencia organizada porque no tiene ningún costo, los delincuentes saben que si cometen el delito no lo van a investigar.

"No ha habido ningún esfuerzo de los gobiernos federales y locales para prevenir que este tipo de situaciones sigan ocurriendo", comentó Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), a EL UNIVERSAL.

Según información de la Unidad de Política Migratoria, Chiapas, Nuevo León, Oaxaca y Tamaulipas son los estados donde más delitos se han cometido contra este sector, además de que las personas de Honduras, El Salvador y Guatemala han sido las más afectadas.