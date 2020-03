Casi 400 ecuatorianos están varados en México por Covid-19

El embajador de Ecuador en México, Enrique Ponce de León, detalló que son unos 400 ecuatorianos los que se encuentran varados en territorio mexicano como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

En entrevista, el diplomático indicó que no han podido retornar a su país de origen, debido a las restricciones impuestas por el gobierno de Ecuador, para contener la propagación del Covid-19.

Algunos, mencionó, sí alcanzaron a salir todavía en un vuelo charter y otro que Interjet habilitó. Sin embargo, añadió, cientos de quedaron varados y ahora enfrentan la penuria de carecer de recursos para su estancia en México.

El pasado 14 de marzo, el gobierno de Ecuador prohibió la entrada de personas procedentes del exterior, por vía aérea, terrestre y marítima, a su territorio.

La medida entraría en vigor a partir de las 23:59 horas de ese 14 de marzo, sin embargo, después se prolongó a las 23:59 horas del 16 de marzo. Actualmente en Ecuador se reportan 260 casos de personas contagiadas de Covid-19 y 4 muertes.

El embajador Enrique Ponce de León comentó que en México seguramente se llegará al número de 400 ecuatorianos varados. "Hay muchas personas que están en México por turismo o por cuestiones artísticas. Todos tenían regreso a Ecuador, pero con fecha posterior a la medida de la prohibición de entrada al país, desde el exterior", comentó el diplomático.

Lo que se ha buscado, añadió, es ver la posibilidad de contratar vuelos charter para poder repatriar a sus compatriotas.

"Ya hubo un vuelo de Interjet a través del cual ecuatorianos regresaron y también en ese vuelo se sacó a mexicanos varados en Ecuador. Se ve ya algún vuelo charter con alguna aerolínea ecuatoriana, para hacer la repatriación", mencionó.

Sin embargo, el gobierno ecuatoriano decretó una nueva medida que es la prohibición total de vuelos.

Por ello, señaló Ponce de León, se ha pedido a los ecuatorianos varados en México, que pasen la cuarentena en tierra azteca, y así contribuir a la aplicación de medidas impuestas por el gobierno de Lenin Moreno.

Lo que la embajada y los 3 consulados que se tienen en México, llevan a cabo, es apoyo a sus ciudadanos, para poderlos ubicar en lugares de alojamiento. "El problema es que no todos tienen los mismos recursos, entonces buscamos la manera de apoyar lo más que se pueda", indicó el diplomático.

La prohibición de entrada al Ecuador está planteada hasta el 5 de abril próximo.

Enrique Ponce de León dialogó ya con la autoridad de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, en donde planteó la posibilidad de apoyo a sus connacionales, tratando de ubicarlos, quizá, en albergues. Sin embargo, no hubo una respuesta concreta, toda vez que en México hay un número significativo de extranjeros varados, de distintas nacionalidades.

Ecuador tiene consulados en Ciudad de México, Monterrey y Tapachula, con los cuales trabaja para apoyar a sus ciudadanos.