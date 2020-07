Casillas especiales contarán con el doble de boletas en elecciones

En las elecciones federales y locales de 2021 las casillas especiales contarán con el doble de boletas, por lo que pasarán de 750 a un máximo de mil 500, pues el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó hoy reformas a su Reglamento de Elecciones para ampliar la dotación de papeletas.

La medida tiene como fin evitar que se repitan escenarios de aglomeraciones, protestas, cierres vehiculares e incluso toma de casillas especiales cuando se agoten las 750 papeletas para votar, lo que prácticamente ocurre en todas las elecciones y lleva a los ciudadanos a denunciar que se quedaron sin ejercer el derecho al voto desde las primeras horas de la jornada electoral.

Las casillas especiales se instalan para electores en tránsito, fuera de su entidad, distrito o sección electoral y en las que comúnmente votan quienes además no actualizaron su credencial. En 2018 también se instalaron casillas especiales en hospitales para que pudieran sufragar enfermos internados.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) ya prevé que es posible un incremento a 1,500 boletas máximo en casillas especiales u ordinarias, pero eso no se había autorizado en el pasado.

Hoy en sesión ordinaria el INE aprobó reformas al Reglamento de Elecciones para ampliar ese número de boletas, pero además realizó enmiendas a su Reglamento Interior, al Reglamento del INE en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios, además de modificaciones al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa.

El consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Organización, explicó "llevamos 25 años sufriendo por insuficiencia de boletas en casillas especiales, con inconformidades, protestas, porque no pudieron votar. Y eso afecta el derecho a votar de los ciudadanos, es un problema que causa molestias y vulnera derechos" explicó.

Así, la decisión se tomó por mayoría de seis votos a uno, con el reconocimiento de que el incremento es legal, pero con dudas de PRI, PAN y PRD.

"Para usar mil 500 boletas sería necesario un voto cada 24 segundos" advirtió Marcela Guerra, del PRI.

Sin embargo, Rivera explicó que en realidad no todos votan al mismo tiempo y hay un protocolo para verificar la identidad del ciudadano, marcar credencial, entregar boletas, marcar el dedo con tinta, proceso que hace que pueda haber votación de un ciudadano mientras otros están en proceso, es decir, sí es posible que se utilicen las mil 500 papeletas sin que sea irregular.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, explicó que en la Ley siempre ha existido la posibilidad de que sean hasta mil 500 boletas pero en 1994 por ejemplo, no se quiso usar esa potestad "por razones de seguridad y de certeza".

Pero "no hay una sola elección donde no se agoten las boletas en casillas especiales y es una mancha a procesos electorales bien logrados".

La consejera Dania Ravel explicó que entre otros cambios se establece que los consejos distritales podrán determinar la instalación de 10 casillas especiales; se formalizó el uso de los cuadernillos de operaciones –y no las actas de cómputo- para la realización de los conteos rápidos; y que el Comité de Evaluación del Padrón Electoral opere 5 meses antes de las elecciones y no 10 meses antes.