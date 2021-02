Caso Ayotzinapa, una espina clavada en el alma: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el caso Ayotzinapa es una espina clavada en el alma, por lo que su gobierno no se casará en buscar a los 43 estudiantes desaparecidos.

Al conmemorar el 200 aniversario de la promulgación del Plan de Iguala y el Día de la Bandera, ante el presidente de Argentina, Alberto Fernández, López Obrador hizo un llamado a la población a aportar información sobre este caso.

Frente a asta bandera monumental del cerro del Tehuehue, el Presidente de México recordó que la noche del 26 de septiembre de 2014, "el autoritarismo mostró un rostro siniestro" por la complicidad del gobierno con la delincuencia organizada y se pretendió engañar con la "verdad histórica", según la cual los 43 jóvenes habrían sido quemados en un basurero de Cocula.

"Todo ese infundio se ha venido cayendo con las recientes investigaciones; sin embargo, esta temible la asociación delictuosa que produjo esta tragedia, y el pacto de silencio que establecieron que aún con 82 detenidos y con el ofrecimiento de protección y recompensa, pocos ellos hablan y todavía no sabemos a ciencia cierta dónde están los estudiantes de Ayotzinapa", dijo.

"Esto no quiere decir que nos daremos por vencidos o nos cansaremos de buscar a los jóvenes desaparecidos, por el contrario, el hablar de este caso aquí, en esta fecha importantísima en la historia de nuestro país significa seguir llamando a todo el pueblo participar para que se informe de todo lo que se sepa sobre estos triste hechos", agregó.

El presidente López Obrador reafirmó el compromiso de trabajar en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y del poder judicial de la Federación para saldar la deuda con las madres y padres de los estudiantes, con Iguala, con la sociedad en su conjunto y con la honra de México.