"Caso Cienfuegos no daña imagen ni prestigio del Ejército mexicano"

El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González afirmó que el caso del general Salvador Cienfuegos –detenido en Estados Unidos y exonerado en México por narcotráfico- no daña la imagen ni el prestigio del Ejército mexicano.

"La institución es sumamente fuerte tenemos más de 107 años de existencia y si algunos de nuestros elementos en el transcurso del cumplimiento de sus misiones en el desarrollo de diferentes actividades comete errores tendrá que responder ante sus errores y esos errores de forma particular, creo que no dañen la imagen de una institución que ha sido muy representativa del Estado mexicano".

En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el alto mando castrense aseguró que el caso del general Cienfuegos la institución siempre ha colaborado con las autoridades, pero aclaró que ellos no investigan ese tipo de delitos porque no es parte de su jurisdicción.

"Son las autoridades correspondientes a los que les toca atender este tipo de delitos los que investigan y nosotros somos quienes proporcionan las facilidades para que puedan desarrollar su trabajo siempre ha sido así y lo hemos hecho en todos los casos".

Explicó que en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa Guerrero, la Sedena ha proporcionado información y "tenemos la obligación de hacerlo así".

"Nuestra jurisdicción militar aunque llega a detectar algún delito que se vincula con el orden común, el orden federal pasa la información pasa la investigación y son ellos quienes se encargan".