Caso de colaborador de Monreal no afecta reforma eléctrica: AMLO

Luego de la vinculación a proceso de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado que preside Ricardo Monreal, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el caso no afecta la aprobación de la reforma eléctrica.

"No afecta, al contrario, ayuda que se ventilen las cosas", señaló López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional. En nada que se ventilen estas cosas, que se hagan públicas y que nada más, pues respetemos lo que digan las autoridades; son varias instancias. Son ministerios públicos, jueces de los estados, luego ministerios públicos de la Fiscalía General, jueces del Poder Judicial, magistrados, ministros.

"Si uno de los problemas que tenemos es precisamente el que se tardan mucho los juicios o los procesos porque son demasiadas las instancias por las que se tienen que pasar, pero el lado bueno es que los gobiernos locales pueden tener influencia en ministerios públicos, en jueces; ahora menos, antes era total nada más que como también se produce amnesia, se olvida que el gobernador era el que ponía al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y desde luego no había democracia, a los diputados y así era a nivel nacional", declaró.

El Presidente acusó que en administraciones pasadas "todo era en lo oscurito" y había "acuerdos cupulares", pero ahora se ventila todo.

Indicó que el principal error de los políticos es que no han sabido entender "la nueva realidad" de que "no se puede poner vino nuevo en botellas viejas" porque ya no se puede hacer la política como antes.

Vinculan a proceso a secretario de la Jucopo

José Manuel del Río Virgen, señalado del presunto delito de homicidio, fue vinculado a proceso este martes.

Después de una larga audiencia de casi 24 horas, con un receso, el juez de Control Francisco Reyes Contreras encontró elementos necesarios para iniciar un juicio en contra del funcionario.

Luego de haberse difundido la noticia, el presidente de la Jucopo en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó en redes sociales que en Veracruz se siguen violentando los principios del debido proceso y presunción de inocencia.

"Lamentable, el actuar del juez y de la autoridad local en el caso de Del Río Virgen y otros. Seguiremos luchando con los perseguidos y los presos inocentes. ¿Dónde se desvió el propósito?", escribió Monreal.

El abogado Jorge Reyes Peralta explicó que el juez de Control determinó un año de prisión preventiva, así como tres meses de investigación complementaria.

La determinación judicial no significa que el funcionario del Senado sea culpable del presunto homicidio en contra del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera, Remigio Tovar Tovar, sino que se iniciará un juicio.

En una larguísima audiencia celebrada en el penal de Pacho Viejo, ubicado en el municipio de Coatepec, en la zona conurbada a la ciudad de Xalapa, la defensa de Del Río Virgen presentó diversos testigos, entre ellos, dirigentes del partido Movimiento Ciudadano y varios peritajes.

Al detenido, considerado cercano al senador Ricardo Monreal, se le señala de la presunta participación en la comisión del delito de homicidio doloso calificado en agravio de la víctima, hechos suscitados el pasado 4 de junio.

El candidato a presidente municipal de Cazones de Herrera por el partido Movimiento Ciudadano, Remigio Tovar Tovar, fue asesinado el pasado 4 de junio, por lo que se abrió la carpeta de investigación 414/2021.