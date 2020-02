Caso de Fátima no debe quedar impune: CNDH; el PAN reclama a Piedra Ibarra

La repetición de casos de violencia, feminicidio y afectaciones en contra de niños, niñas y adolescentes lesiona el entorno social y no debe quedar impune, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al condenar el crimen de la niña Fátima Cecilia, en la Ciudad de México.

También llamó a simplificar y armonizar los protocolos para la activación de la Alerta Amber, mecanismo de búsqueda de niñas y niños desaparecidos.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, calificó de indescriptible el feminicidio de la niña de siete años y aseguró que ha seguido el desarrollo del caso.

"A su familia le expreso mi más profundo sentimiento de solidaridad. Desde temprano he estado pendiente de la información de este hecho lamentable que condenó enérgicamente", dijo.

La CNDH exigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que realice una investigación integral, profesional y exhaustiva, para que no quede impune.

"La repetición de estos casos genera gran consternación y preocupación a este organismo, que reitera que toda agresión y afectación de cualquier tipo en contra de las niñas, niños y adolescentes, lesiona gravemente el entorno social y no debe quedar impune", reiteró.

Destacó que la crueldad con que ocurrió el asesinato de la menor, hace necesario que las investigaciones determinen si se efectuó un secuestro para la obtención de órganos humanos; también demandó a las autoridades emprender acciones urgentes para revertir el contexto de inseguridad y violencia que existe en el país y proporcionar a la sociedad niveles mínimos de seguridad.

El Partido Acción Nacional (PAN) acusó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se convirtió en una defensora más de los intereses del gobierno y no de los derechos de los mexicanos y acusó que su titular, María del Rosario Piedra Ibarra, actúa con una "omisión cómplice" ante los feminicidios.

El secretario de Estudios del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Fernando Rodríguez Doval, acusó las graves consecuencias de tener al frente de una institución clave para la defensa de los derechos humanos a un perfil que no cumple con la característica fundamental de autonomía.

"La ombudsperson debe asumirse como tal y no como una empleada más del Presidente de la República. Los casos que seguimos viendo en México de violencia contra las mujeres, cada vez más graves y más dramáticos, demuestran la gravedad de lo que hizo Morena con la Comisión. Hoy, como nunca antes, la CNDH debe actuar con imparcialidad y denunciar. Debe vigilar la actuación del gobierno y emitir recomendaciones clave que coadyuven a la solución de problemas", enfatizó.

Rodríguez Doval exhortó a Rosario Piedra a demostrar el liderazgo que la debe caracterizar y exhibir las omisiones en las que está incurriendo el gobierno ante esta problemática, pues su inacción es una condena de muerte para miles de mujeres en nuestro país.

"La titular de la CNDH debe entender que su papel es crucial para que se haga válido el derecho de las niñas, jóvenes y mujeres a tener una vida libre de violencia. Esa es la importancia de los organismos autónomos, contra los que tanto ha atentado Morena", concluyó el también ex secretario general panista.