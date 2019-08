Caso de Rosario Robles llega a la CIDH

El caso que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene contra Rosario Robles Berlanga llegó este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde la defensa de la ex funcionaria solicitó que sea puesta en libertad de inmediato.

Los abogados de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) denunciaron que el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna actuó de manera ilegal, arbitraria y dolosa, al vincularla a proceso por ejercicio indebido del servicio público y sujetarla a prisión preventiva justificada a pesar de que el delito por el que se le acusa no es grave.

La queja fue presentada este martes por el abogado Julio Hernández Barros, quien coordina la defensa de Rosario Robles Berlanga, en compañía de Xavier Olea Trueheart, y Magin Puig abogado que reside en Washington.

En el escrito de queja, el equipo legal acusó que el juez Delgadillo Padierna violó la Constitución, las leyes procesales y los tratados internacionales de los que México es parte, al decretar una detención ilegal contra Robles.

"El juzgador cometió una flagrante violación al principio de justificación, mínima intervención y proporcionalidad, pues resulta evidente la desproporción entre la medida cautelar impuesta a la hoy víctima y las circunstancias del caso en concreto", informó el equipo legal de Hernández Barros mediante un comunicado.

Aunque la CIDH debe solicitar al Estado mexicano sus informes antes de determinar si admitirá a trámite la queja, los abogados de Robles presentaron pruebas para acreditar la supuesta ilegalidad con la que afirman que actuó el juez de control, tal como el parentesco que guarda con Dolores Padierna.

"No cabe duda de que estamos en una situación urgente, se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar, ya que cada día que pasa es un día más que la mantienen privada de la libertad en forma ilegal", indica el escrito de queja.