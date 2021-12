"Caso 'Frida Sofía' fue para tener rating; tenían sometida a Semar", reprocha AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en sexenios pasados los medios tenían sometieron a la Secretaría de Marina (Semar) y ejemplo de esto, afirmó, es el montaje en el sismo de septiembre de 2017 de "Frida Sofía", supuesta niña que permanecía viva en el derrumbe del colegio "Enrique Rébsamen", en el sismo del 19 de septiembre de 2017.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que un almirante de la Semar, "en contra de las órdenes superiores, pero con mucha dignidad", tuvo que salir a decir que eso era una farsa y que no existía "Frida Sofía".

"Yo recuerdo, no me quiero meter mucho porque se enojan, porque luego pontifican como si tuviesen mucha autoridad moral. Recuerdo el caso de la niña que inventaron cuando el temblor, "Frida Sofía", sí; con los medios, imagínense ese montaje, y tenían sometida a una institución, a la Secretaría de Marina para manejarlo como un espectáculo y tener rating con un poder total para que una Secretaría estuviese apoyando ese montaje", dijo.

"Inventar el nombre de la niña; un conductor de televisión que ya no voy a mencionar, cuyo nombre es mejor olvidar", agregó en referencia al periodista Carlos Loret de Mola.

"Y entonces se genera una polémica y tienen que ofrecer disculpas los almirantes, los obligan; les dieron un guión, así era. Entonces nosotros no queremos eso, nada de montajes, mucho menos tortura o asesinatos, rematar a heridos en enfrentamientos. Es muy importante el que en tres años, solo dos recomendaciones de derechos humanos a las Fuerzas Armadas", declaró López Obrador.

El presidente de México también recordó el caso de Israel Vallarta, quien está preso por secuestros y busca ser liberado mediante la amnistía propuesta por López Obrador.