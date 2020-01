Caso LeBarón será ejemplo de justicia: AMLO

Bavispe, Son.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya se tiene información para esclarecer los hechos, llegar a la verdad y castigar a los responsables del asesinato de tres mujeres y seis niños de las familias LeBarón, Langford y Miller, ocurrido en noviembre pasado.

"En este caso se iniciaron las investigaciones y se actuó desde los primeros días. Hay información que no podemos revelar por el debido proceso, pero agradezco a la Marina, a la Defensa [Nacional] y a Seguridad, que actuaron desde los primeros días.

"Se tiene información que ha ayudado la Fiscalía General de la República [FGR] para esclarecer los hechos, llegar a la verdad y castigar a los responsables", comentó el mandatario.

Junto a la pista de aterrizaje de esta comunidad, luego de reunirse con los familiares de las víctimas, el Mandatario ofreció un mensaje a los habitantes de La Mora. Ahí, el Titular del Ejecutivo federal se comprometió a que este caso será un ejemplo de que en su administración el que cometa un delito será castigado.

La reunión privada, que duró poco más de una hora y en la que sólo participaron los padres y esposos de las tres mujeres asesinadas, se realizó en la casa de Kenny Miller, suegro de Rhonita LeBarón, quien pereció con cuatro de sus hijos en una brecha a seis kilómetros de La Mora.

A diferencia del Presidente, quien viajó por tierra de Agua Prieta a La Mora y quien vivió la ponchadura de la llanta de una de sus camionetas durante el trayecto, los secretarios de Seguridad y Marina lo hicieron en un MI-17 de la Armada de México. Mientras que el de la Defensa Nacional llegó y se retiró en un Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana.

En su mensaje, el presidente López Obrador anunció la construcción de un memorial en honor a las víctimas.

En su intervención, Margaret Langford aseguró que están con los corazones quebrados, derrotados, por culpa de los criminales que operan en la región. "Amo a este país y me duele hasta el alma pensar en no poder vivir aquí. Esta masacre nos ha dejado perdidos y destrozados. Le pido a Dios que esta situación no sea la que defina el destino de nuestra comunidad".