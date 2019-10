Caso Lesvy sienta un precedente en la legislación: asesora jurídica

La resolución del caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio sienta un precedente en la sociedad y se convierte en un parámetro para juzgar otros casos de feminicidios, señaló Ana Yeli Pérez, asesora jurídica de Araceli Osorio, madre de la joven.

En entrevista con Notimex, Ana Yeli Pérez dijo que desde el principio solicitaron participar en el caso y apoyar en la investigación en la que cuestionaron la hipótesis del suicidio y plantearon la del feminicidio.

La sentencia determinó que Jorge Luis González pasará 45 años en el Reclusorio Oriente por el asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio, luego de un proceso que duró dos años, cinco meses y 15 días

Mencionó que durante meses les negaron la carpeta de investigación, incluso les negaron el acceso a la primera parte donde estaban los peritajes, las pruebas de campo y las científicas, por lo que se desmarcaron del análisis de la Procuraduría capitalina y la investigación recayó en las organizaciones.

En los siguientes meses, los asesores y abogados lograron que se cambiará el juicio de suicidio por feminicidio, labor en la que trabajaron con el perito internacional José Mario Nájera, quien ha colaborado en casos de ese tipo.

"Fue un trabajo titánico, titánico la investigación y el juicio en sí mismo fueron casi 60 pruebas o alrededor de 60 pruebas las que desfilaron en ese juicio oral, entre testimoniales y periciales y pues también parte de lo que había realizado la procuraduría se rescató para sostener esa verdad", señaló la asesora.

En total fueron 11 audiencias, hubo apelaciones por parte del implicado, sin embargo, durante ese tiempo libraban una batalla por la negligencia o por las sumisiones y por el criterio inicial de la Procuraduría.

"A veces no te lo crees que puedas lograr con tu trabajo pues aportar cierta dignidad, porque creo que felicidad, no sé si sea la palabra, porque nadie es feliz como que al final el resultado tampoco es felicidad, porque nadie les devuelve a sus hijas", expresó.

Ana Yeli Pérez aseguró que su deseo es cambiar el mundo y no tener que llegar a los tribunales buscando justicia, "quisiéramos que no nos asesinaran, pero mientras esto sea una realidad no hay otro camino más que el acceso a la justicia y la verdad"

Acompañamiento a una madre de víctima de feminicidio

El 3 de mayo de 2017 en una caseta telefónica, a un costado del Instituto de Ingeniería de la UNAM, se encontró muerta a Lesvy Berlín.

De acuerdo con María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el caso de Lesvy reúne todo un litigio estratégico, una mamá que ha hecho una defensa y unas colectivas, movimiento de mujeres feministas, acompañando un proceso de exigencia de justicia.

La asesora Ana Yeli Pérez dijo que este caso generó la organización de las estudiantes, la indignación de la comunidad universitaria en un primer momento, y luego de la sociedad, ante la filtración de información que solo la Procuraduría tenía en su poder.

Incluso se realizó una marcha exigiendo justicia por Lesvy, por lo que la asesora jurídica destacó la reacción que hubo en el caso con el #SiMeMatan y el decir yo también soy una mujer libre y hago lo que quiero, pues no hay razón para que me asesinen.

Por su parte, Bianca Pérez, coordinadora general de la asociación civil Sorece, subrayó el acompañamiento que se dio a partir de la solicitud de Araceli Osorio, tras rechazar el institucional ofrecido por la Procuraduría.

Al ser feministas, dijo, la madre de Lesvy pensó que podíamos apoyarla en este sentido más político. Y a nivel teórico, justo una visión feminista de las emociones, es esta construcción sociocultural.

"Estas teóricas nos dicen que el dolor es también político y que justo el hecho de poder señalar al culpable en un juicio, poder declarar ´él mató a mi hija´ como lo hizo Araceli, implica pasar de ser víctima hacer una sujeta política", refirió.

María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, dijo que han sido dos años muy difíciles para la familia, pero este caso demuestra que el papel de la Procuraduría no es obstruir, "sino investigar y llegar a la verdad de los hechos, con la coadyuvancia de las defensoras y las familias de las víctimas se avanza a lograr la justicia".