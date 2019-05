Caso Odebrecht se judicializará en 2 meses: Gertz Manero

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que en dos meses va a judicializar el caso Odebrecht bajo la figura de delincuencia organizada.

Lo anterior, dijo, porque la investigación iniciada por la entonces Procuraduría General de la República, por presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, "no había dado resultado alguno".

Recordó que en este caso "tan grave para la imagen del país, y para su respetabilidad y confianza, lo inició la Procuraduría General de la República, desde enero de 2017 y hasta la fecha no había dado resultado alguno, razón por la cual la Fiscalía ha tenido que reponer, en buena parte, ese procedimiento, con base en la información recopilada recientemente.

Por ello, el funcionario afirmó que en un plazo que no debe pasar de 60 días, se habrá de empezar a judicializarlo bajo la premisa de una maquinación delictiva, en la que pueda aplicarse la normatividad en materia de delincuencia organizada.