Rancho Izaguirre, sin indicios de cremaciones: Gertz Manero

Después de 15 días de haber tenido posesión del Rancho Izaguirre ubicado en Teuchitlán, Jalisco, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que era un centro de reclutamiento, de operaciones y de capacitación, y que hasta el momento no hay indicios de que haya habido cremación.

No obstante, se solicitó a la Universidad Nacional hacer una ratificación de sus investigaciones sobre la presencia de cremación en el lugar.

"A partir de ese momento creo que se ha tenido un avance sustancial. En primer lugar tenemos 15 detenidos que ya estaban por otros delitos vinculados con delincuencia organizada, al jefe de esa unidad el Gabinete de Seguridad lo detuvo aquí en la Ciudad de México y con base en esa información y con la información de dos personas, una en Zacatecas y otra en Jalisco", indicó.

Gertz Manero señaló que lograron establecer con precisión que el rancho era un centro de reclutamiento, de operaciones y de capacitación.

"Creo que hay una buena cantidad de información que vamos a tener en el curso de esta y la próxima semana y yo quisiera ver la posibilidad de poderlos convocar a ustedes para poderles dar no solamente la información, sino la documentación al respecto", destacó.

Sobre la presencia de ropa, zapatos, e identificaciones de personas así como posibles restos humanos, Gertz Manero respondió que hay un avance es muy adelantado pues mandaron a hacer una prueba de la tierra, los materiales pétreos y los materiales de construcción de todo el inmueble para determinar si había habido ahí una huella suficiente para una acción de cremación, "no la encontramos".

"Para nosotros eso no es suficiente, le hemos pedido a los laboratorios de la Universidad Nacional que sean los que ratifiquen o rectifiquen esta información y es la que yo voy a compartir con ustedes", añadió que no hay plazo para la entrega de los resultados pero que debe ser inmediato.

"Restos en Rancho Izaguirre están muy fraccionados"

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), indicó que los restos encontrados en el Rancho Izaguirre, de Teuchitlán, Jalisco "están muy fraccionados" y se espera los resultados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 8 de abril en Palacio Nacional, Gertz Manero señaló que el lugar será abierto a los colectivos cuando concluya el proceso pericial.

"Hay varias ocasiones en que se logran establecer algunos restos humanos, están muy fraccionados, son pequeños cuencos donde se hayan restos que no corresponden directamente a un solo cadáver.

"Estos restos tienen, en algunos casos, huellas de algún tipo de cremación, por lo tanto nosotros lo que hemos hecho es, primero hacer el dictamen pericial que nos corresponde, y luego, como lo dije hace un momento, igual que lo estamos haciendo con la tierra y las construcciones, mandarlo a los laboratorios de la Universidad Nacional (Autónoma de México) para que se establezca con toda la precisión la antigüedad de esos restos. Si existe alguna vinculación con alguna de las personas que están interesadas en la búsqueda de personas", dijo el titular de la FGR.

Ante la presidenta Sheinbaum, Gertz Manero mencionó que una vez que concluya el proceso pericial, se abrirá el lugar "para que todos los colectivos puedan trabajar ahí": "Vamos a dar todas las facilidades para trabajar en ellos, y todos estos restos van a estar a disposición pública para que se ratifique la decisión pericial que nosotros tomemos".

Al ser cuestionado sobre el tiempo, el fiscal general de la República indicó que depende de los laboratorios de la UNAM. "Les hemos dicho que esto es un asunto de extrema urgencia", expresó.