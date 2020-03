Casos de coronavirus podrían incrementarse de manera exponencial: Ssa

México está entrando al punto de inflexión en el cual comenzarán a incrementarse de manera exponencial los contagios de SARS-CoV-2 y los enfermos de coronavirus 2019, advirtió Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud.

Al corte de este domingo, en México se confirmaron 316 casos a coronavirus 2019, 794 casos sospechosos reportados y mil 667 negativos, así como dos defunciones por esta enfermedad. Hasta el momento, 64% de los casos se han presentado en hombres, cuya edad media es de 40 años. En cuestión de atención médica 90% han sido tratados de manera ambulatoria y sólo 10% de los casos han sido hospitalizados.

A la fecha sólo se ha presentado un caso, el del varón de 41 años cuya muerte se reportó la semana pasada, en el que no se ha logrado encontrar su vínculo con alguna persona infectada que haya viajado al extranjero.

"Seguimos en transición, estamos llegando al punto de inflexión en que de acuerdo con los modelos, se incrementaría de forma exponencial el número de casos. A pesar de tener más de 100 casos, todos los casos exceptuando la persona que falleció, se ha encontrado el vínculo con una persona que viajó a un país afectado o qe la persona viajó a un país afectado y regresó", dijo.

Hoy que iniciará la Jornada Nacional de Sana Distancia, advirtió que habrá un impacto económico "importante" por lo cual es necesario buscar otras alternativas al paro total. Señaló que inclusive si se llega a detener por completo la economía, eso no va a implicar que se detendrá el virus porque la enfermedad continuará desarrollándose en el país hasta llegar a la epidemia.

Cortés Alcalá dijo que el objetivo de la jornada será reducir la inclinación de la curva epidémica; esto quiere decir que si bien será imposible evitar el desarrollo de la epidemia, sí se puede mantener más controlada.

"La tendencia va a crecer, no hay de otra. La curva epidémica no se corta de un día a otro: o crece exponencialmente como en Italia o crece poco a poco como en Japón. Lo que queremos con las actividades de la Jornada Nacional de Sana Distancia, es aplanar la curva para que sea un crecimiento de poco a poco, plano, la curva lo menos pronunciada posible y que sea todo manejable tanto por la población como por los servicios de salud", dijo.

"Por eso la importancia radica en que todos como sociedad, no es un tema de los ciudadanos y el gobierno, es toda la sociedad, participemos para poder aplanar la curva epidémica".