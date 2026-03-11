Casos de sarampión suman 6 mil 511

logo pulso
Por El Universal

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO.- Los casos de sarampión acumulados en el país, en lo que va de 2026, ya superaron a los que se registraron durante todo 2025, de acuerdo con las cifras del Informe Diario del Brote de Sarampión del gobierno federal.

En el corte al 10 de marzo se contaban 6 mil 511 casos confirmados acumulados en 2026, mientras que en todo 2025 se registraron 6 ml 452, para un total de 12 mil 963 y 34 decesos, siete de los cuales ocurridos este año.

La entidad con más casos acumulados en 2026 es Jalisco, con 4 mil 487, mientras que Chihuahua tiene el mayor número de casos desde 2025, con 4,527, una diferencia entre ambas de 40.

Con la tendencia registrada en las últimas semanas, Jalisco podría superar en breve los casos de sarampión de Chihuahua.

En tercer lugar, nacional está Chiapas, con 570 casos en lo que va de este año y 817 acumulados desde 2025, y en cuarto lugar, la Ciudad de México, con 464 casos en 2026 y 511 desde el año pasado.

Sinaloa es la quinta entidad con más sarampión en 2026, con 234 enfermos confirmados y 317 casos acumulados desde 2025.

En Baja California Sur, donde suman ocho enfermos este año y 16 acumulados desde 2025, implementarán un cerco sanitario.

