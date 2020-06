Castañeda califica como "horroroso" a pueblo en Oaxaca

El excanciller Jorge Castañeda calificó como "horroroso" a Putla de Guerrero, un municipio habitado por la nación Triqui y ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca, expresión que fue calificada como clasista por usuarios de redes sociales e incluso por el gobernador Alejandro Murat.

En una transmisión vía remota para el programa "Es la hora de opinar", de Foro TV, presentado por Leo Zuckermann donde se abordaba el tema de los médicos cubanos que llegaron a México a invitación del gobierno federal, el excanciller aseguró que estos profesionales de la salud aceptan ir a "pueblos arrabaleros" del país a los que nunca aceptarían ir los doctores mexicanos.

Al respecto, Castañeda contó que su hija Javiera, al egresar de la carrera de Medicina en la UNAM, fue enviada a brindar su servicio social a Putla, "un pueblo horroroso" y que fue tras su intervención que fue reasignada a otro sitio.

"Mi hija Javiera, cuando terminó la facultad de Medicina aquí en la UNAM, fue a un pueblo horroroso, en Oaxaca, Putla si no me equivoco, y luego, gracias a Héctor, y su amistad con Diódoro, fue que la pudimos mandar a otro pueblo un poquito menos horroroso", relata.

El excanciller aseguró que aún así su hija no fue "con gran entusiasmo", mientras que un cubano "sí iría a Putla feliz de la vida".

El comentario generó críticas entre los usuarios de redes sociales, no sólo contra Castañeda, sino también contra Zuckermann , que rió los comentarios, y Héctor Aguilar Camín y Javier Tello, quienes no reaccionaron contra los dichos.

Tras el episodio, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, respondió a Casteñada a través de Twitter, donde señaló que además de clasista, el comentario del excanciller indica que no conoce el estado.

"Excanciller Jorge Castañeda, dejando el clasismo de lado, estoy seguro que ha conocido lugares maravillosos en el mundo, pero ninguno como Oaxaca. Conozca Putla, cada pueblo es único, le aseguro que se maravillará con su cultura milenaria y riqueza en tradiciones", le respondió Murat.

Hasta ahora, Jorge Castañeda no ha contestado el mensaje del gobernador.