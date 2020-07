"Catastrófico" para economía el regreso a semáforo rojo en Yucatán

Ante el anuncio del gobierno Federal de que Yucatán junto con otros 17 estados del país regresará al semáforo rojo a partir de este lunes 20 de Julio, el Consejo Coordinador Empresarial consideró que "sería catastrófico para la economía del estado", sin embargo las autoridades locales deberán valorar sí acatan o no la recomendación federal.

En tanto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Michel Salum Francis, señaló que desafortunadamente los yucatecos no han sido precavidos para evitar el aumento en el número de contagiados.

Sostuvo que el comercio local continúa trabajando de lunes a viernes, tomando todas las medidas de prevención que exigen las autoridades de salud, por lo que no está de acuerdo con la secretaría de salud Federal que señaló a 18 estados del país en posibilidad de retroceder del semáforo naranja al rojo, entre ellos Yucatán.

"Sería catastrófico para la economía del estado ir del semáforo naranja al rojo porque la gente tiene necesidad de trabajar para mantener a sus familias, y otra cuarentena llevaría a la quiebra a numerosas empresas y comercios, se perderían cientos de empleos en la entidad", aseguró.

Celebró que el gobierno del Estado ha dado nuevas indicaciones y restricciones para tratar de disminuir la posibilidad de contagios, entre ellas el regreso de la Ley Seca, la cual apoyó.

"Se había regresado a la venta de cervezas, hubo relajamiento en la población, regresaron las fiestas, las reuniones, y por ello se ha disparado el número de contagios por coronavirus y también aumentó considerablemente el número de muertos por la enfermedad", opinó.

Señaló también que hay una gran necesidad de trabajar para llevar el sustento a sus familias, sin embargo, sería muy lamentable que Yucatán regrese al semáforo rojo y nuevamente los comercios, industrias y empresas tengan que bajar sus cortinas, algunos definitivamente, a lo que espera que la población no baje la guardia, que no tengan exceso de confianza y así evitar más contagios por el coronavirus.

"Yo creo que lo importante es la responsabilidad de la gente, el cuidarse cada quien y acatar lo que ha venido diciendo la autoridad en cuanto a cuidado, higiene, sana distancia, cubre bocas, entre otros".

Y reiteró que lo de la Ley Seca es una buena medida para frenar el "contacto social" que se viene acelerando y provocando mayores contagios, apuntó.

Toque de queda

Considerando la ley estatal de Salud se establecen sanciones administrativas a quienes no respeten el "toque de queda" y circulen en las calles después de las 10 y media de la noche.

Estas sanciones podrían ser aplicadas y reguladas por la Ley de Salud del Estado de Yucatán, cuya última reforma fue en abril del año 2016, la cual señala en su artículo 301, que la autoridad Sanitaria impondrá sanciones administrativas a quienes incurran en violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones que emanen de ella.

El Gobierno del estado recuerda a los ciudadanos que de acuerdo con esta misma ley, la cuarentena es la "limitación a la libertad de tránsito de personas sanas que hubieren estado expuestas a una enfermedad transmisible por el tiempo estrictamente necesario para controlar el riesgo de contagio".

Además de las multas, la ley de Salud del Estado de Yucatán prevé la amonestación con apercibimiento, incluso el arresto hasta por treinta y seis horas.

Coronavirus en Yucatán al 17 de julio

Yucatán suma 6,933 casos confirmados de coronavirus y 684 muertos por Covid-19, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Epidemiología.

En Yucatán se estudian 673 casos sospechosos y 7,793 personas a las que se les realizó la prueba dieron negativo.

La tasa de incidencia de Covid-19 en Yucatán es de 306.89 casos por cada 100 mil habitantes.

Actualmente Yucatán se encuentra en semáforo Covid naranja.

Casos confirmados 6,933

Casos negativos 7,793

Casos sospechosos 673

Muertos 684

Semáforo Covid actual: Naranja