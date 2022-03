Catean inmueble de "El Bronco" en el municipio de García

MONTERREY, NL., marzo 19 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones iniciaron antes del mediodía de este sábado, un operativo de cateo en un inmueble del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", en el municipio de García.

En dicho municipio Rodríguez Calderón tenía su residencia, ya que incluso fue alcalde antes de llegar a la gubernatura. Las fuentes consultadas no confirmaron que simultáneamente se esté llevando a cabo otro cateo en su finca de Pablillos, municipio de Galeana, donde nació el ex gobernador.

"El Bronco" permanece en el penal 2 de Apodaca, desde el martes por la tarde, acusado por la comisión de delitos electorales.

Según información preliminar de una fuente relacionada con el caso, la diligencia es derivada de una reciente investigación inicial de la Unidad de Inteligencia estatal, diferente a la que lo tiene en prisión.

Rodríguez Calderón recibió el jueves por la noche, en el penal de Apodaca, la visita de su médico particular, Manuel de la O Cavazos y el especialista en gastroenterología, Carlos Elizondo, debido a que presentó complicaciones en su salud por una diverticulitis. Sin embargo, tras recibir tratamiento se descartó su traslado a un hospital.