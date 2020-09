"Catedral no fue tomada por el Ejército", corrige Arquidiócesis

La Arquidiócesis Primada de México aclaró este lunes que fue falsa la información que se difundió en redes sociales sobre que la Catedral Metropolitana había sido tomada por el Ejército Mexicano; además, externó su preocupación por la pólvora resguardada en este recinto.

A través de un comunicado, la iglesia explicó que esta "noticia falsa" se debió a una mala interpretación de los mensajes difundidos por parte de la Catedral de México y por el Cabildo Metropolitano. Por ello, especificó que, en las últimas horas, se logró establecer una mejor coordinación con las autoridades del gobierno, y ya fue abierto un acceso a este templo por la calle República de Guatemala.

Asimismo, aprovechó este medio para exponer su inquietud sobre el uso de este recinto para resguardar la pólvora que utiliza el Ejército en los juegos pirotécnicos con motivo de las fiestas patrias.

"En esta ocasión, la preocupación es mayor, no solamente por el hecho de que hace algunos años una bengala destrozó una escultura en una de las torres, sino principalmente porque la Catedral de México fue afectada por los sismos de 2017", destacó.

Esto, luego de que este lunes por la mañana fieles no pudieran acceder al templo debido a que el Ejército y la policía cercaron el primer cuadro de la ciudad con motivo de la celebración del Grito de Independencia que el Presidente encabezará el martes por la noche.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno es respetuoso de todas las religiones y que no es autoritario, por lo que rechazó que elementos del Ejército hayan tomado la Catedral Metropolitana por motivos de las celebraciones de la Independencia.

También agregó que esto es una mentira "un poco exagerada, eso sí calienta".

El titular del Ejecutivo federal indicó que esto fue difundido por el periodista Pedro Ferriz de Con y por Gilberto Lozano, líder del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAA), y señaló que ambos son sus adversarios y que mienten.

"Por favor no crean todo lo que dicen estos personajes que son nuestros adversarios, que tienen todo el derecho de expresarse, manifestarse, criticarnos, cuestionarnos, pero por lo general mienten, entonces, porque es un asunto político, tienen diferencias con nosotros", dijo el mandatario desde Palacio Nacional.