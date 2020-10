Causa indignación video de sujeto que mata a perro en Edomex

"¡Pues ahora también entiérrelo!", gritó una mujer a un hombre luego de que mató a machetazos a una perrita que era mascota de una vecina, en el municipio Ixtapaluca, en el Estado de México (Edomex).En un video difundido en redes sociales se observa cómo un sujeto atacó a machetazos a la mascota de su vecina en la colonia El Tejocote, ubicada en la parte alta Ixtapaluca.El agresor, quien viste con una playera y pantalón de mezclilla color azul, así como con una gorra negra, amarró al animal al que conocían como "Masha" y le propinó varios machetazos mientras la perra lloraba por el dolor que sufría.Después de la agresión, el vecino arrastró del lazo con el que amarró a "Masha" del cuello y al acercarse a la dueña de la mascota, quien fue la que lo grabó, le dijo "¡ahí está su perro!".El sujeto arrastró varios metros a "Masha" y la aventó a los pies de su propietaria. "¡Pues ahora también agarre y entiérrelo", le dijo la señora. "¡Ahí está su puto perro!" Le contestó el agresor.La perrita aún con vida y con heridas en la cabeza agonizó en la calle sin pavimentar e instantes después murió."Vecinos de la colonia El Tejocote, me indigna demasiado como este señor mató al perro de mi prima. Llamamos a la patrulla y se escondió en su casa, no obstante, antes de eso la amenazó con hacerle algo a ella si lo denunciaba", publicó un familiar de la propietaria de "Masha", en redes sociales.Según los cibernautas, los elementos de la Policía Municipal no pudieron detener al agresor porque se refugió en su casa y no hay una orden de aprehensión en su contra.Después de que se dio a conocer el video representantes de la organización Ambiente y Vida Animal se reunieron con la dueña del perro y la acompañaron al Ministerio Público para presentar la denuncia por maltrato animal.En redes sociales los cibernautas exigen justicia por la muerte de "Masha".