CCE Morelos demanda acatar protocolo sanitario en campañas

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Morelos criticó las campañas políticas por la ausencia del protocolo sanitario, mientras que el comercio establecido y la industria son obligados a realizar un programa efectivo de prevención. Morelos tendrá elecciones el 6 de junio para elegir 33 alcaldes y 20 diputados, ocho de ellos de representación proporcional.

Los representantes de cámaras empresariales en el estado, adheridos al CCE, llamaron a candidatos y partidos políticos para que durante sus actividades proselitistas respeten las medidas sanitarias, como el uso del cubrebocas y la sana distancia para prevenir una tercera ola de contagios por Covid-19.

El presidente de la cúpula empresarial, Antonio Sánchez Purón, señaló que este sector se siente ofendido porque los candidatos no respetan los protocolos sanitarios como lo hizo la iniciativa privada y tampoco hay autoridad que los sancione.

En conferencia de prensa, Sánchez Purón indicó por esta irresponsabilidad cerca de 16 mil negocios estarán en riesgo de regresar a restricciones en caso de que cambie el color del semáforo sanitario, por lo que dijo, "no se vale que hayamos sacrificado tanto para que en 90 días nos vayan a tirar todo a la basura".

Refirió que es preocupante porque mientras la ciudadanía y el sector empresarial tienen que guardar las medidas de higiene para salir de la emergencia sanitaria, los candidatos a diferentes cargos de elección popular no tienen el mismo compromiso y ponen en riesgo la salud pública al organizar eventos donde aglomeran más de 50 personas y no se cuida la sana distancia.

También señaló que el periodo vacacional de Semana Santa fue una semana atípica donde tuvieron que sacrificar sus ganancias por respetar los protocolos y varios negocios no pudieron ni siquiera rebasar el 25 por ciento de sus ventas, porque lo máximo que se les permitió de aforo fue del 50 por ciento, pero hoy los candidatos realizan actos de campaña masivos sin que haya una autoridad sancionadora.

Acuerdan hacer cumplir medidas sanitarias

Por otra parte, funcionarios de las secretarías de Gobierno y Salud sostuvieron una reunión de trabajo con la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), para fortalecer el cumplimiento de las medidas sanitarias durante el proceso electoral ordinario local 2020-2021 y prevenir contagios por Covid-19.

En este encuentro acordaron trabajar coordinados a fin de mantener las disposiciones sanitarias que deberán seguir los partidos políticos, así como candidatas y candidatos, con la intención de tomar las precauciones necesarias para evitar contagios.

Por su parte, la presidenta del Impepac, Mireya Gally Jordá, ratificó la disposición de coadyuvar con el gobierno estatal y pedir a los participantes acatar los protocolos sanitarios durante las campañas.